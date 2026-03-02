Nutricionistas dan 12 consejos para reducir los niveles de colesterol

El colesterol no viene solo

Cuando nos hacemos un análisis de sangre se miden las concentraciones de colesterol, triglicéridos y el colesterol HDL (bueno) y LDL (malo). Cuando estos se elevan (excepto el bueno) estamos ante la aparición de una dislipemia, enfermedad no transmisible que suele estar acompañada de otros factores: edad avanzada, inactividad física, obesidad, consumo de medicamentos, diabetes, consumo de tabaco y/o de alcohol, hipertensión.

“Las recomendaciones nutricionales para bajar el colesterol van más allá de la pérdida de peso y redundan en beneficio de la salud de la población tanto en términos de prevención de enfermedades como de mejora de la calidad de vida”, según Maite Navarro, presidenta de la citada entidad española.

A través de esta guía, los dietistas-nutricionistas aconsejan una serie de medidas para reducir esos niveles en sangre y el resto de enfermedades relacionadas: