Nutricionistas dan 12 consejos para reducir los niveles de colesterol

El colesterol no viene solo
Cuando nos hacemos un análisis de sangre se miden las concentraciones de colesterol, triglicéridos y el colesterol HDL (bueno) y LDL (malo). Cuando estos se elevan (excepto el bueno) estamos ante la aparición de una dislipemia, enfermedad no transmisible que suele estar acompañada de otros factores: edad avanzada, inactividad física, obesidad, consumo de medicamentos, diabetes, consumo de tabaco y/o de alcohol, hipertensión.
“Las recomendaciones nutricionales para bajar el colesterol van más allá de la pérdida de peso y redundan en beneficio de la salud de la población tanto en términos de prevención de enfermedades como de mejora de la calidad de vida”, según Maite Navarro, presidenta de la citada entidad española.
A través de esta guía, los dietistas-nutricionistas aconsejan una serie de medidas para reducir esos niveles en sangre y el resto de enfermedades relacionadas:
- Reducir el peso y fijarse especialmente en si baja la circunferencia abdominal, un factor de riesgo cardiovascular muy importante.
- Realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana, y más si es posible, y combinarlo con dos días de entrenamiento de fuerza.
- Dejar de fumar y de consumir alcohol.
- No utilizar azúcar añadido.
- Limitar el consumo de grasas saturadas, que se encuentran en carnes procesadas, embutidos, mantequilla.
- No olvidar el consumo de aceite de oliva virgen extra, frutos secos y pescado azul, ricos en grasas insaturadas.
- Procurar aumentar los alimentos con Omega-3, especialmente procedente del pescado, pero sin olvidar los frutos secos.
- No olvidar añadir fibra a la alimentación, lo que nos ayuda a saciarnos antes, a reducir el colesterol, y a tener una buena salud digestiva.
- Huir de alimentos ultraprocesados, ricos en grasas, azúcar y sal.
- La alimentación debe estar basada en el patrón mediterráneo, incluyendo frutas y verduras de temporada, legumbres, cereales integrales, frutos secos y pescado. En cuanto a la carnes, se aconseja reducir su consumo y elegir carnes blancas por delante de las rojas.
- Aumentar el consumo de proteína vegetal.
- El aceite de oliva virgen extra, por sus propiedades para la salud, debe utilizarse como única grasa culinaria.