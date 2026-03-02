Olivares Yapur y la centralización total de los fueros: "Una necesidad urgente"
El nuevo titular de la Corte de Justicia anunció el “Polo Judicial San Juan”, defendió la unificación de fueros y confirmó que la obra ya tiene un 30% de avance.
Con un mensaje claro y orientado a la reorganización estructural, Daniel Olivares Yapur asumió la presidencia de la Corte de Justicia de San Juan y confirmó que avanzará con un proyecto que busca transformar el funcionamiento del Poder Judicial: la creación del “Polo Judicial San Juan”.
El acto de traspaso de mando se realizó en el Sirio Libanés, donde Adriana García Nieto cerró su gestión y cedió la conducción del máximo tribunal para el período 2026-2027. Pero más allá del protocolo, el eje estuvo puesto en la decisión política del nuevo titular.
“Es una necesidad urgente”, enfatizó Olivares Yapur al referirse a la centralización de fueros, dejando en claro que no se trata solo de una obra edilicia, sino de una respuesta a un problema operativo que —según describió— afecta diariamente a profesionales y ciudadanos.
La propuesta es concreta: concentrar todo el fuero Penal en el edificio de 25 de Mayo, actual sede de Tribunales, y trasladar los fueros Civil, Laboral y de Familia al inmueble de 9 de Julio, que se encuentra en proceso de refacción.
Al explicar la iniciativa, el nuevo presidente dejó entrever que el actual esquema disperso genera ineficiencias. Hoy existen dependencias que funcionan en inmuebles alquilados, lo que obliga a abogados, partes y empleados judiciales a trasladarse de un punto a otro para cumplir con audiencias y trámites.
La centralización, interpretó, no solo optimizará recursos, sino que ordenará el sistema y mejorará el acceso a la Justicia.
Obra en marcha y plazos definidos
Olivares Yapur informó que la primera etapa de recuperación del edificio de 9 de Julio ya presenta un 30% de avance y se desarrolla dentro de los plazos previstos. La culminación está programada para fines de junio, con la expectativa de que el inmueble pueda comenzar a operar en el segundo semestre.
Aunque reconoció que aún no hay una resolución formal sobre la mudanza de dependencias —porque las obras no están concluidas— dejó en claro que el objetivo es avanzar con los traslados ni bien el edificio esté en condiciones.
En otras palabras, el proyecto ya tiene dirección política y planificación técnica, aunque su ejecución dependerá de los tiempos constructivos.
Segunda etapa y respaldo presupuestario
El nuevo titular del máximo tribunal también anticipó que la segunda etapa del proyecto integral será licitada durante 2026, paso clave para consolidar definitivamente el esquema organizativo proyectado.
En materia presupuestaria, destacó el acompañamiento del Poder Ejecutivo provincial y el diálogo con el gobernador para asegurar los fondos necesarios. Ese respaldo, sostuvo implícitamente, resulta determinante para garantizar la finalización total del complejo.
El mensaje fue claro: la reorganización del Poder Judicial no es solo una aspiración administrativa, sino una prioridad de gestión para el nuevo presidente de la Corte. La obra avanza, los plazos están trazados y la intención política ya fue explicitada.