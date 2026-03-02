Olivares Yapur y la centralización total de los fueros: "Una necesidad urgente"

image

La propuesta es concreta: concentrar todo el fuero Penal en el edificio de 25 de Mayo, actual sede de Tribunales, y trasladar los fueros Civil, Laboral y de Familia al inmueble de 9 de Julio, que se encuentra en proceso de refacción.

Al explicar la iniciativa, el nuevo presidente dejó entrever que el actual esquema disperso genera ineficiencias. Hoy existen dependencias que funcionan en inmuebles alquilados, lo que obliga a abogados, partes y empleados judiciales a trasladarse de un punto a otro para cumplir con audiencias y trámites.

La centralización, interpretó, no solo optimizará recursos, sino que ordenará el sistema y mejorará el acceso a la Justicia.

Obra en marcha y plazos definidos

Olivares Yapur informó que la primera etapa de recuperación del edificio de 9 de Julio ya presenta un 30% de avance y se desarrolla dentro de los plazos previstos. La culminación está programada para fines de junio, con la expectativa de que el inmueble pueda comenzar a operar en el segundo semestre.

Aunque reconoció que aún no hay una resolución formal sobre la mudanza de dependencias —porque las obras no están concluidas— dejó en claro que el objetivo es avanzar con los traslados ni bien el edificio esté en condiciones.

En otras palabras, el proyecto ya tiene dirección política y planificación técnica, aunque su ejecución dependerá de los tiempos constructivos.

Segunda etapa y respaldo presupuestario

El nuevo titular del máximo tribunal también anticipó que la segunda etapa del proyecto integral será licitada durante 2026, paso clave para consolidar definitivamente el esquema organizativo proyectado.

En materia presupuestaria, destacó el acompañamiento del Poder Ejecutivo provincial y el diálogo con el gobernador para asegurar los fondos necesarios. Ese respaldo, sostuvo implícitamente, resulta determinante para garantizar la finalización total del complejo.

El mensaje fue claro: la reorganización del Poder Judicial no es solo una aspiración administrativa, sino una prioridad de gestión para el nuevo presidente de la Corte. La obra avanza, los plazos están trazados y la intención política ya fue explicitada.