Cuando la orden la da un algoritmo: la nueva IA laboral que "alquila" humanos

Del asistente al supervisor

Hasta ahora, la mayoría de las herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot o Grok funcionaban como asistentes. Planificaban, sugerían, redactaban. Pero al momento de ejecutar acciones concretas —reservar un vuelo, gestionar un trámite o coordinar múltiples pasos— el usuario debía intervenir.

Imaginemos un agente digital que organiza un viaje completo: planifica destinos, compara precios y además reserva hoteles y vuelos. Puede apoyarse en otros agentes especializados que ejecutan tareas específicas. Una red de sistemas que interactúan entre sí.

image

La novedad es que, cuando ninguna IA puede resolver una parte del proceso, el sistema puede recurrir a personas reales. No como empleador tradicional. Sino como optimizador.

Cómo funciona el “alquiler” humano

El proceso es metódico:

La IA planifica qué necesita.

Busca trabajadores disponibles.

Coordina tareas.

Subcontrata formalmente.

Supervisa en tiempo real.

Finaliza y libera al trabajador.

image

No hay conciencia ni intención moral detrás. Solo cálculos de costo, eficiencia y probabilidad de éxito. La IA evalúa si conviene usar otra IA, un robot humanoide o una persona. Si el humano es más barato o más apto, lo contrata.

En ese punto, la ecuación laboral cambia: el trabajador se convierte en una “microunidad” optimizable.

Productividad récord… y fricción social

En términos económicos, el modelo es potente:

Descompone tareas en segundos.

Paraleliza trabajo a escala global.

Opera 24/7.

Optimiza costo y velocidad.

image

Para industrias que requieren coordinación masiva, puede reducir fricción y aumentar productividad. Pero también instala preguntas incómodas. ¿Qué ocurre si la IA decide reducir salarios al mínimo posible?, ¿Quién responde si una orden termina siendo ilegal?, ¿A quién se demanda si hay abuso o incumplimiento?.

Hoy la IA no tiene personalidad jurídica. Un trabajador que se sienta perjudicado debería demandar al creador o al operador del sistema. La cadena de responsabilidades es difusa.

El dilema ético y legal

El escenario abre una caja de Pandora:

¿Empleado o contratista?

¿Cómo se garantiza consentimiento real?

¿Puede una IA presionar psicológicamente para forzar cumplimiento?

¿Quién fija límites salariales?

La tensión es evidente: la IA optimiza eficiencia; el derecho laboral protege dignidad.

Además, lo que hoy parece una oportunidad —más subcontratación humana— podría ser transitorio. A medida que los sistemas mejoren, la necesidad de personas podría reducirse.

El trabajo humano pasaría de esencial a complementario.

Un problema que pocos están diseñando

Uno de los puntos más críticos es que muchos desarrolladores se concentran en la arquitectura técnica y no en el impacto social.

Sin embargo, el diseño debería contemplar:

Mecanismos de anulación humana.

Transparencia en decisiones algorítmicas.

Restricciones salariales justas.

Prohibición de manipulación conductual.

Supervisión legal clara.

La discusión ya no es futurista. Está empezando.

image

El nuevo jefe

Si antes el debate era si la IA reemplazaría empleos, ahora la pregunta es distinta: ¿Qué pasa cuando la IA se convierte en jefa?

Puede fragmentar tareas, fijar estándares, descontar pagos y elegir al trabajador más barato del planeta en segundos. No se cansa, no duerme y no negocia emociones. El desafío no es tecnológico. Es humano. Porque cuando la orden la da un algoritmo, la discusión deja de ser sobre eficiencia y pasa a ser sobre poder, responsabilidad y dignidad laboral.

Por Gabriel Rotter.