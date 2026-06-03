De Europa a San Juan: la inmigración Italiana que impulsó una época dorada

En ninguna otra parte del mundo la inmigración italiana dejó una marca tan profunda como en Argentina. El idioma cotidiano, las tradiciones familiares, la gastronomía, la música y hasta numerosos apellidos conservan una fuerte influencia de aquellos hombres y mujeres que cruzaron el océano en busca de nuevas oportunidades.

San Juan no fue ajena a ese fenómeno. Aunque la provincia registró uno de los porcentajes más bajos de inmigración durante el gran auge migratorio de principios del siglo XX, la presencia italiana resultó determinante para su desarrollo económico y social.

image

Según los datos del Censo Nacional de 1914, San Juan tenía entonces 119.252 habitantes. De ellos, 102.830 eran nativos y 16.422 habían nacido en el extranjero. Entre los inmigrantes registrados había 10.688 españoles, 2.088 italianos, 1.402 chilenos y 669 personas provenientes del entonces Imperio Otomano.

Sin embargo, la llegada de italianos a la provincia comenzó mucho antes. Durante los siglos XVIII y XIX, numerosas familias provenientes de distintas regiones de Italia encontraron en San Juan una oportunidad para comenzar una nueva vida. Aquellos inmigrantes se integraron rápidamente a las actividades comerciales, agrícolas y productivas que comenzaban a desarrollarse en la región.

image

Con la llegada del siglo XX y especialmente durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, nuevas corrientes migratorias reforzaron esa presencia. Muchos europeos escapaban de los conflictos que azotaban al continente y encontraron en Argentina un destino de paz y oportunidades.

En San Juan, ese proceso estuvo estrechamente ligado al crecimiento de la vitivinicultura. Fue durante esas décadas cuando comenzaron a consolidarse algunas de las familias bodegueras más tradicionales de la provincia, cuyos apellidos aún forman parte de la historia local. Nombres como Del Bono, Graffigna, Campodónico y Meglioli reflejan el aporte de aquellas generaciones de inmigrantes que encontraron en estas tierras un lugar para prosperar.

Si bien los italianos representaban apenas una parte de la población provincial, su influencia fue mucho más allá de los números. Su trabajo, su cultura y sus conocimientos ayudaron a impulsar actividades productivas fundamentales para el crecimiento de San Juan y dejaron una herencia que continúa vigente más de un siglo después.

image

Por eso, cada Día del Inmigrante Italiano no solo recuerda una parte esencial de la historia argentina, sino también a miles de familias que contribuyeron a construir la identidad sanjuanina y cuyo legado todavía puede encontrarse en las calles, en las bodegas y en los apellidos que forman parte de la vida cotidiana de la provincia.