El héroe del Cantoni vuelve a casa: Lucas Ordóñez jugará en San Juan

Antes de convertirse en una figura internacional, también dejó su huella en el hockey local. Aunque surgió de Hispano, tuvo un recordado paso por Estudiantil como jugador a préstamo, integrando un equipo que marcó una época y que terminó conquistando un torneo muy recordado por los aficionados. Compartió plantel con nombres de peso como el Turco Kennan, Leandro Rosselot y David Páez, entre otros protagonistas de una generación que dejó una marca en el hockey sanjuanino.

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Ahora, cuando gran parte del ambiente imaginaba un regreso a Hispano, el club que lo formó, Ordóñez sorprendió al confirmar que continuará su carrera en Atlético Argentino.

"Voy a jugar en Atlético Argentino. Fue una decisión familiar que tiene que ver no solo con lo deportivo, sino también con lo que pasa afuera del hockey. La propuesta y el proyecto de Argentino es muy bueno", explicó el delantero.

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El regreso representa uno de los movimientos más importantes de los últimos años para el hockey local. Ordóñez llegará tras cerrar una etapa extraordinaria en Benfica de Portugal, donde se convirtió en una leyenda. Desde su arribo en la temporada 2018-2019 conquistó 27 títulos, superó los 300 goles y se transformó en uno de los máximos goleadores históricos de la institución portuguesa.

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A la par de sus éxitos en clubes, continuó siendo una referencia indiscutida de la Selección Argentina, con la que conquistó títulos mundiales y la Copa de las Naciones de Montreux.

"Estamos felices como familia por la etapa que vamos a cerrar después de 19 años en Europa. Decidí volver a nuestro querido San Juan", expresó el jugador, que ya cuenta los días para reencontrarse con su provincia, sus afectos y el campeonato sanjuanino.

El regreso del héroe mundialista ya es una realidad. Y el hockey sanjuanino vuelve a tener entre los suyos a uno de los jugadores más importantes de toda su historia.