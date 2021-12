San Juan: los empleados públicos recibirán un aumento salarial del 11%

El incremento, de acuerdo a lo expresado, se verá reflejado en los sueldos del mes de enero.

“Después de arduas conversaciones con el gobernador y analizada la petición que hicieron todos los sindicatos que representan a los estatales hemos tomado la decisión de incrementar el porcentaje de enero”, argumentó la funcionaria ante los medios de comunicación.

López dijo que este aumento se suma al acuerdo salarial 2021 y aclaró que es “a cuenta de futuros incrementos”. Estos 11 puntos se sumarán al básico y serán de carácter permanente.

Sin bono de fin de año

Por otra parte, Marisa López aclaró que a diferencia del 2020 este fin de año no habrá bonos ni plus para los estatales. “El otorgamiento del plus del 2020 se hizo de manera extraordinaria y por única vez”, enfatizó la funcionaria.

A nivel nacional

El presidente Alberto Fernández confirmó el martes 21 de diciembre que los trabajadores de la administración pública nacional recibirán un bono de fin de año de $20.000. Se abonará con el salario de diciembre para los empleados estatales.

Será una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez. Alcanzará a 350.525 personas que trabajan en jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Nacional.

La medida, que busca complementar el salario con una inflación del 50% prevista para este año, tendrá un impacto presupuestario de $ 8.763 millones, según informaron fuentes oficiales.