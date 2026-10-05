La Caja de Acción Social (CAS) de San Juan dio un paso clave en la reestructuración de sus servicios y en el control del juego en la provincia. Su presidente, Juan Pablo Medina, anunció que avanzan en la etapa final de la reglamentación para licitar cinco licencias de juegos de azar online, una medida enfocada en combatir las apuestas ilegales y garantizar transparencia fiscal.
San Juan licitará cinco licencias para regular los juegos de azar online
El presidente de la Caja de Acción Social confirmó que avanzan en el marco regulatorio de las apuestas digitales en la provincia. Paralelamente, la entidad anunció un incremento del 1200% en los montos de sus líneas de préstamos asistenciales para empleados públicos.