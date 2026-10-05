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San Juan licitará cinco licencias para regular los juegos de azar online

El presidente de la Caja de Acción Social confirmó que avanzan en el marco regulatorio de las apuestas digitales en la provincia. Paralelamente, la entidad anunció un incremento del 1200% en los montos de sus líneas de préstamos asistenciales para empleados públicos.

La Caja de Acción Social (CAS) de San Juan dio un paso clave en la reestructuración de sus servicios y en el control del juego en la provincia. Su presidente, Juan Pablo Medina, anunció que avanzan en la etapa final de la reglamentación para licitar cinco licencias de juegos de azar online, una medida enfocada en combatir las apuestas ilegales y garantizar transparencia fiscal.

Como parte del marco de protección, San Juan se sumó a un convenio estratégico con Mendoza y San Luis. El acuerdo unifica el registro de personas autoexcluidas a nivel regional, impidiendo que quienes soliciten voluntariamente el bloqueo para apostar puedan ingresar a plataformas o salas en cualquiera de las tres provincias cuyanas.

Por otra parte, la entidad confirmó una importante actualización en el crédito para la administración pública provincial. La línea de préstamos asistenciales registró una suba del 1200% en sus montos máximos, orientada a devolver capacidad de asistencia financiera a las familias sanjuaninas.

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