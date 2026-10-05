San Juan licitará cinco licencias para regular los juegos de azar online

Como parte del marco de protección, San Juan se sumó a un convenio estratégico con Mendoza y San Luis. El acuerdo unifica el registro de personas autoexcluidas a nivel regional, impidiendo que quienes soliciten voluntariamente el bloqueo para apostar puedan ingresar a plataformas o salas en cualquiera de las tres provincias cuyanas.

Por otra parte, la entidad confirmó una importante actualización en el crédito para la administración pública provincial. La línea de préstamos asistenciales registró una suba del 1200% en sus montos máximos, orientada a devolver capacidad de asistencia financiera a las familias sanjuaninas.