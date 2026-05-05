El dólar blue volvió a moverse en San Juan y cortó una racha de estabilidad que se había extendido durante tres jornadas consecutivas. Luego de mantenerse en $1.440 para la venta —incluido el cierre de ayer—, este lunes la divisa paralela registró una suba y terminó en $1.450 para la venta y $1.350 para la compra.
Después de la calma, el dólar blue volvió a subir en San Juan
Tras mantenerse en $1.440 durante tres jornadas, el dólar blue subió en San Juan y cerró este lunes a $1.450 para la venta.