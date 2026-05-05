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Después de la calma, el dólar blue volvió a subir en San Juan

Tras mantenerse en $1.440 durante tres jornadas, el dólar blue subió en San Juan y cerró este lunes a $1.450 para la venta.

El dólar blue volvió a moverse en San Juan y cortó una racha de estabilidad que se había extendido durante tres jornadas consecutivas. Luego de mantenerse en $1.440 para la venta —incluido el cierre de ayer—, este lunes la divisa paralela registró una suba y terminó en $1.450 para la venta y $1.350 para la compra.

El movimiento, aunque moderado, marca un cambio de tendencia tras varios días sin variaciones en el mercado informal local.

A nivel nacional, el comportamiento fue diferente. En la city porteña, el dólar blue se ubicó por debajo de los valores sanjuaninos, con un cierre cercano a $1.415 para la venta y $1.395 para la compra, lo que refleja una brecha entre plazas.

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En el resto de las cotizaciones, se observaron leves ajustes a la baja. El dólar oficial cerró en torno a $1.416 para la venta y $1.365 para la compra, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.431 y el contado con liquidación (CCL) en $1.480, ambos con retrocesos en la jornada.

Por su parte, el dólar tarjeta —referencia para consumos en el exterior— se posicionó en $1.839, y el dólar cripto operó en torno a los $1.472, manteniendo una dinámica más estable.

En este contexto, el mercado cambiario se mantiene con movimientos acotados pero constantes, donde pequeñas variaciones como la registrada en San Juan vuelven a poner en foco la evolución del dólar paralelo en el interior del país.

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