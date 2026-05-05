Después de la calma, el dólar blue volvió a subir en San Juan

En el resto de las cotizaciones, se observaron leves ajustes a la baja. El dólar oficial cerró en torno a $1.416 para la venta y $1.365 para la compra, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.431 y el contado con liquidación (CCL) en $1.480, ambos con retrocesos en la jornada.

Por su parte, el dólar tarjeta —referencia para consumos en el exterior— se posicionó en $1.839, y el dólar cripto operó en torno a los $1.472, manteniendo una dinámica más estable.

En este contexto, el mercado cambiario se mantiene con movimientos acotados pero constantes, donde pequeñas variaciones como la registrada en San Juan vuelven a poner en foco la evolución del dólar paralelo en el interior del país.