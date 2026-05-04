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Lunes con amplitud térmica en San Juan: la máxima alcanzará los 24°C

Tras un amanecer frío con apenas 4.4°C, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada a pleno sol y condiciones agradables hacia la tarde.

La semana laboral comienza en San Juan con condiciones meteorológicas estables y un cielo completamente despejado. Según los datos registrados a las 06:00 horas, la temperatura se ubicó en los 4.4°C, con una humedad del 70% y vientos leves del sector sudeste a 4 km/h.

Para lo que resta de este lunes 4 de mayo, el pronóstico oficial indica una notable amplitud térmica. Se espera que, con la salida del sol prevista para las 08:07, la temperatura comience un ascenso sostenido hasta alcanzar una máxima de 24°C en horas de la tarde.

Datos técnicos de la jornada:

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  • Visibilidad: 15 kilómetros.

  • Presión atmosférica: 940.1 hPa.

  • Puesta del sol: 18:54 horas.

Las condiciones de buen tiempo se mantendrán durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de una tarde templada ideal para actividades al aire libre, antes del descenso de temperatura previsto para el anochecer.

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