La semana laboral comienza en San Juan con condiciones meteorológicas estables y un cielo completamente despejado. Según los datos registrados a las 06:00 horas, la temperatura se ubicó en los 4.4°C, con una humedad del 70% y vientos leves del sector sudeste a 4 km/h.
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Lunes con amplitud térmica en San Juan: la máxima alcanzará los 24°C
Tras un amanecer frío con apenas 4.4°C, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada a pleno sol y condiciones agradables hacia la tarde.