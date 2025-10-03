"
San Juan comenzó la campaña aérea para combatir la polilla de la vid

Los trabajos iniciarán este lunes y se aplicará sobre 26 mil hectáreas.

Desde el lunes 6 de octubre se realizarán aplicaciones sobre 26 mil hectáreas en Caucete, 9 de Julio, 25 de Mayo y Sarmiento, en el marco de la lucha contra la Lobesia Botrana.

La vitivinicultura sanjuanina se prepara para una nueva etapa de prevención. Desde este lunes 6 de octubre se pondrá en marcha la campaña aérea de control de Lobesia Botrana, la plaga conocida como la “polilla de la vid”, que afecta directamente a la producción de uva.

Los trabajos se extenderán hasta las 20 horas y alcanzarán unas 26 mil hectáreas de cultivos distribuidas en los departamentos de Caucete, 9 de Julio, 25 de Mayo y Sarmiento, zonas donde la plaga suele tener mayor presencia.

Para las aplicaciones se utilizarán productos autorizados por SENASA, clasificados como Banda Verde (Clase 4), lo que garantiza baja toxicidad y seguridad tanto para las abejas como para el medio ambiente. Según informaron desde el área técnica, las tareas estarán a cargo de una empresa habilitada y supervisada por profesionales, que controlarán las condiciones climáticas para evitar riesgos de deriva.

Si bien el operativo se concentrará en fincas específicas, se recomienda a la población y a los productores adoptar precauciones. Entre ellas, cubrir las fuentes de agua, tapar las piqueras de las colmenas y suspender las tareas en el campo durante las fumigaciones, con la posibilidad de reingresar recién pasadas 12 horas.

El comienzo de esta campaña se da en un contexto clave para el sector vitivinícola, que espera minimizar el impacto de la plaga de cara a la próxima temporada. Para consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos al teléfono 264 6239867.

