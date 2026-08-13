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Por primera vez, el Marcial Quiroga realizó un operativo de donación multiorgánica

La ablación fue realizada con recursos propios del hospital. Los órganos fueron destinados a pacientes en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.

El Hospital Marcial Quiroga realizó por primera vez un operativo de donación multiorgánica con recursos propios, constituyendo un hito para la institución y un nuevo avance en el fortalecimiento del sistema público de salud de San Juan. La intervención fue posible gracias al trabajo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA).

La cirugía de ablación se realizó en los quirófanos del hospital sobre un donante fallecido. El procedimiento permitió la procuración de múltiples órganos destinados a pacientes en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.

La complejidad del operativo requirió una planificación minuciosa y un trabajo coordinado entre profesionales de terapia intensiva, anestesia, quirófano, enfermería y la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos. También participaron las becarias del INCUCAI, quienes diariamente realizan la detección y el seguimiento de potenciales donantes dentro del hospital.

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La licenciada Cintia Domínguez, referente y coordinadora de UHPROT del Hospital Marcial Quiroga, expresó: "Representa un gran logro y refleja la calidad del personal del Marcial Quiroga y de quienes integran la terapia intensiva. Es un orgullo para la institución y una recompensa al trabajo que se viene realizando y a la capacitación constante. Cuando llegó el momento del primer operativo de donación multiorgánica, el equipo estaba preparado".

Asimismo, destacó que los órganos trasplantados evolucionaron favorablemente y fueron aceptados por los pacientes receptores, sin presentar signos de rechazo. Esto refleja el éxito de todo el proceso, desde la procuración hasta el trasplante y la recuperación de la salud de las personas beneficiadas.

Con este procedimiento, el Hospital Marcial Quiroga alcanzó las 35 ablaciones de tejidos en el último año y consolidó el crecimiento de su programa de procuración. Este nuevo hito refleja el fortalecimiento permanente del sistema público de salud de San Juan, mediante equipos altamente capacitados, infraestructura adecuada y un trabajo articulado que permite brindar más oportunidades de vida y una atención de mayor calidad para las familias sanjuaninas.

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