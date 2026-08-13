El Hospital Marcial Quiroga realizó por primera vez un operativo de donación multiorgánica con recursos propios, constituyendo un hito para la institución y un nuevo avance en el fortalecimiento del sistema público de salud de San Juan. La intervención fue posible gracias al trabajo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA).
Por primera vez, el Marcial Quiroga realizó un operativo de donación multiorgánica
La ablación fue realizada con recursos propios del hospital. Los órganos fueron destinados a pacientes en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.