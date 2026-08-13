Por primera vez, el Marcial Quiroga realizó un operativo de donación multiorgánica

La licenciada Cintia Domínguez, referente y coordinadora de UHPROT del Hospital Marcial Quiroga, expresó: "Representa un gran logro y refleja la calidad del personal del Marcial Quiroga y de quienes integran la terapia intensiva. Es un orgullo para la institución y una recompensa al trabajo que se viene realizando y a la capacitación constante. Cuando llegó el momento del primer operativo de donación multiorgánica, el equipo estaba preparado".

Asimismo, destacó que los órganos trasplantados evolucionaron favorablemente y fueron aceptados por los pacientes receptores, sin presentar signos de rechazo. Esto refleja el éxito de todo el proceso, desde la procuración hasta el trasplante y la recuperación de la salud de las personas beneficiadas.

Con este procedimiento, el Hospital Marcial Quiroga alcanzó las 35 ablaciones de tejidos en el último año y consolidó el crecimiento de su programa de procuración. Este nuevo hito refleja el fortalecimiento permanente del sistema público de salud de San Juan, mediante equipos altamente capacitados, infraestructura adecuada y un trabajo articulado que permite brindar más oportunidades de vida y una atención de mayor calidad para las familias sanjuaninas.