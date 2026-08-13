El dólar blue subió este jueves en CABA: a cuánto cerró en San Juan

Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue se exacerbó en los últimos meses, reflejando la falta de confianza en el peso argentino y las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno.

Además de las cotizaciones mencionadas, el dólar mayorista cerró en $1.492 para la venta y $1.483 para la compra. Este tipo de cambio se utiliza principalmente por bancos y grandes empresas, por lo que suele ser más bajo que el dólar blue.

El dólar contado con liquidación, que permite a los inversores transferir dinero fuera del país, se posiciona en $1.584 para la venta y $1.583.5 para la compra. Este mecanismo se ha vuelto popular entre aquellos que buscan resguardar su capital ante la devaluación del peso.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior y pagos vinculados a servicios en moneda extranjera, cotiza a $1.969.5 para la venta y $1.904.5 para la compra. Este valor incluye impuestos adicionales y ha aumentado significativamente en el último año.

Las fluctuaciones en estas cotizaciones son el reflejo de varios factores económicos que afectan al país, tales como la inflación, la incertidumbre política, y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estos elementos crean un panorama complicado para quienes necesitan acceder a dólares, lo que repercute en el precio de bienes y servicios en el mercado doméstico.