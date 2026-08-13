Durante la sesión en la Cámara de Diputados de San Juan, la diputada provincial Fernanda Paredes levantó la voz tras el conmocionante femicidio de Gemma Álvarez para cuestionar el accionar del sistema y reclamar cambios profundos en la protección a las víctimas, recordando que la mujer ya había realizado denuncias previas contra su agresor.
Femicidio de Gemma: en Diputados pidieron adherir a la Ley Nacional de Víctimas
Fernanda Paredes remarcó que la víctima ya había denunciado a su agresor y solicitó el tratamiento preferencial de un proyecto para abordar de forma integral los derechos y garantías de los damnificados por delitos.