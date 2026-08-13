Femicidio de Gemma: en Diputados pidieron adherir a la Ley Nacional de Víctimas

En ese marco, la legisladora presentó una moción de preferencia para el tratamiento del Proyecto N° 275, el cual propone que la provincia adquiera y se adhiera formalmente a la Ley Nacional N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. La iniciativa pasó al ámbito de dos comisiones para su evaluación y debate.

Abordaje integral y Observatorio de Víctimas

Paredes subrayó la urgencia de cambiar el enfoque judicial y estatal: "Prevé un abordaje integral; no solo importa el imputado, sino la víctima y su familia", manifestó. Asimismo, la propuesta contempla la creación de un Observatorio de Víctimas, diseñado no solo para llevar estadísticas, sino para identificar las fallas estructurales y consolidar una política pública efectiva en torno al acompañamiento de las personas afectadas.