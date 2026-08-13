"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > acusado

Acusado de incendiar un auto, terminó detenido tras una insólita fuga

Leandro Guzmán, de 29 años, fue imputado por incendio y quedó con prisión preventiva por un mes. Está acusado de quemar el auto de su exsuegro y luego intentar escapar ingresando a una casa.

Leandro David Guzmán, de 29 años, quedó imputado por incendio y con prisión preventiva por un mes. Está acusado de prender fuego el Renault Express de su exsuegro, en Rivadavia.

El hecho ocurrió sobre calle Rodríguez, entre Salta y Alem. El propietario, de 67 años, denunció que su vehículo había sido incendiado y que las llamas afectaron principalmente los asientos delanteros.

Según la investigación, vecinos señalaron a Guzmán como el presunto autor. La Policía comenzó a buscarlo y finalmente lo localizó en la zona del barrio Tres Marías.

Te puede interesar...

Pero su detención tuvo un episodio particular. Cuando fue encontrado nuevamente causando disturbios cerca de la Comisaría 23ª, intentó escapar y se metió por la fuerza en una vivienda ajena. Los efectivos lo alcanzaron y lo redujeron.

Por este hecho también quedó acusado de violación de domicilio.

GENTILEZA

GENTILEZA

Durante la audiencia, el fiscal Alejandro Mattar pidió que Guzmán permanezca detenido mientras avanza la investigación. El juez Gerardo Fernández Caussi aceptó el planteo y otorgó seis meses para investigar.

La defensa, a cargo de Alejandro Martín García, cuestionó la calificación de incendio y sostuvo que el hecho debería ser considerado daño, un delito con una pena menor. El incendio contempla una pena de 3 a 10 años de prisión, mientras que el daño tiene una escala de 15 días a 4 años.

Guzmán, además, tiene tres condenas anteriores, entre ellas por robos y violación de domicilio. La última fue dictada en 2025.Ahora permanecerá detenido durante un mes mientras la Fiscalía reúne pruebas para determinar cómo ocurrió el incendio y cuál fue su responsabilidad.

Temas

Te puede interesar