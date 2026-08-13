Acusado de incendiar un auto, terminó detenido tras una insólita fuga

Pero su detención tuvo un episodio particular. Cuando fue encontrado nuevamente causando disturbios cerca de la Comisaría 23ª, intentó escapar y se metió por la fuerza en una vivienda ajena. Los efectivos lo alcanzaron y lo redujeron.

Por este hecho también quedó acusado de violación de domicilio.

GENTILEZA

Durante la audiencia, el fiscal Alejandro Mattar pidió que Guzmán permanezca detenido mientras avanza la investigación. El juez Gerardo Fernández Caussi aceptó el planteo y otorgó seis meses para investigar.

La defensa, a cargo de Alejandro Martín García, cuestionó la calificación de incendio y sostuvo que el hecho debería ser considerado daño, un delito con una pena menor. El incendio contempla una pena de 3 a 10 años de prisión, mientras que el daño tiene una escala de 15 días a 4 años.

Guzmán, además, tiene tres condenas anteriores, entre ellas por robos y violación de domicilio. La última fue dictada en 2025.Ahora permanecerá detenido durante un mes mientras la Fiscalía reúne pruebas para determinar cómo ocurrió el incendio y cuál fue su responsabilidad.