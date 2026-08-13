De cara a las elecciones 2027 y en medio de decisiones claves al interior de las fuerzas políticas, el PRO y La Libertad Avanza iniciaron este jueves una mesa de trabajo conjunta que tendrá reuniones "cada 15 días", según confirmó Fernando de Andreis luego de un encuentro entre dirigentes de ambos espacios en Casa Rosada. La reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y también contó con la participación de Cristian Ritondo, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.
El PRO y LLA, iniciaron una mesa política: "Cada 15 días nos vamos a juntar"
La primera reunión entre dirigentes de ambos espacios sirvió para repasar la agenda parlamentaria y avanzar en un esquema de coordinación. De Andreis habló de un "primer paso" para recuperar la confianza.