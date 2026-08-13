El PRO y LLA, iniciaron una mesa política: "Cada 15 días nos vamos a juntar"

Desde la Casa Rosada también calificaron el encuentro como "una muy buena reunión" y "un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio". En un comunicado, remarcaron que ambos espacios comparten la intención de evitar un regreso del "populismo".

El encuentro se produjo después de la conversación telefónica que mantuvieron Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, y Mauricio Macri, fundador del PRO. A partir de ese contacto se activó el diálogo entre las estructuras políticas de ambos partidos, luego de meses de tensiones y distancia.

De Andreis resaltó especialmente el vínculo que comenzaron a construir Santilli y "Lule" Menem. "Estamos entablando una relación de confianza, podemos decir las cosas, nos sentimos valorados, sentimos que reconocen el trabajo", sostuvo.

Por ahora, la coordinación se concentra en la agenda parlamentaria de los próximos meses, aunque el nuevo esquema abre la puerta a una relación política más amplia entre el PRO y La Libertad Avanza. Desde ambos sectores destacaron la necesidad de sostener las reuniones periódicas para avanzar en conjunto.

En paralelo, La Libertad Avanza comenzó a negociar en la provincia de Buenos Aires de la mano de su armador local, Sebastián Pareja, con dirigentes del PRO y del radicalismo.