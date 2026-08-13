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El PRO y LLA, iniciaron una mesa política: "Cada 15 días nos vamos a juntar"

La primera reunión entre dirigentes de ambos espacios sirvió para repasar la agenda parlamentaria y avanzar en un esquema de coordinación. De Andreis habló de un "primer paso" para recuperar la confianza.

De cara a las elecciones 2027 y en medio de decisiones claves al interior de las fuerzas políticas, el PRO y La Libertad Avanza iniciaron este jueves una mesa de trabajo conjunta que tendrá reuniones "cada 15 días", según confirmó Fernando de Andreis luego de un encuentro entre dirigentes de ambos espacios en Casa Rosada. La reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y también contó con la participación de Cristian Ritondo, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.

"Fue una buena reunión, un muy buen primer paso para construir confianza, para trabajar en dar el cambio en la Argentina", afirmó De Andreis ante los medios. El secretario general del PRO destacó que existe coincidencia en evitar una "marcha atrás" y se mostró optimista respecto del nuevo vínculo entre las fuerzas.

El dirigente confirmó además que los encuentros tendrán continuidad. "Nos vamos a juntar cada 15 días. Repasamos también la agenda parlamentaria", señaló; al tiempo que explicó que el objetivo inmediato es profundizar la coordinación legislativa y avanzar sobre las reformas que impulsa el Gobierno.

Desde la Casa Rosada también calificaron el encuentro como "una muy buena reunión" y "un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio". En un comunicado, remarcaron que ambos espacios comparten la intención de evitar un regreso del "populismo".

El encuentro se produjo después de la conversación telefónica que mantuvieron Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, y Mauricio Macri, fundador del PRO. A partir de ese contacto se activó el diálogo entre las estructuras políticas de ambos partidos, luego de meses de tensiones y distancia.

De Andreis resaltó especialmente el vínculo que comenzaron a construir Santilli y "Lule" Menem. "Estamos entablando una relación de confianza, podemos decir las cosas, nos sentimos valorados, sentimos que reconocen el trabajo", sostuvo.

Por ahora, la coordinación se concentra en la agenda parlamentaria de los próximos meses, aunque el nuevo esquema abre la puerta a una relación política más amplia entre el PRO y La Libertad Avanza. Desde ambos sectores destacaron la necesidad de sostener las reuniones periódicas para avanzar en conjunto.

En paralelo, La Libertad Avanza comenzó a negociar en la provincia de Buenos Aires de la mano de su armador local, Sebastián Pareja, con dirigentes del PRO y del radicalismo.

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