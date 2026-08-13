La Sole visitó Huaco y dejó un pedazo de su poncho en una escuela albergue

"Vinimos al kilómetro cero del folclore porque es la tierra de Buenaventura Luna. Estamos muy emocionados por todo lo que fue pionero en la música", expresó La Sole durante la visita.

View this post on Instagram

Como gesto de cariño hacia la comunidad educativa y en reconocimiento al valor cultural de Huaco, la cantante decidió dejar un pedazo de su tradicional poncho, una prenda que la acompaña desde los inicios de su carrera y que se convirtió en un símbolo de su identidad artística.

"Me parecía que dejar en San Juan, en Huaco, un pedazo de mi poncho era una forma de agradecer tanto cariño", señaló la artista.

La emoción fue evidente en los rostros de los niños de la Escuela Albergue Doctor Federico Cantoni, quienes no podían creer la llegada sorpresiva de una de las máximas referentes del folclore argentino. Entre abrazos, sonrisas y fotografías, los alumnos vivieron una jornada inolvidable que quedará grabada en la memoria de quienes estuvieron presente.

La Sole está celebrando sus 30 años con la música y en sus redes este miércoles estrenó un tema con su hermana Natalia Pastorutti quien también fue parte de su carrera en sus inicios.