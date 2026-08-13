Cómo actuar antes, durante y después de un sismo

Finalmente, es altamente recomendable armar y mantener accesible una mochila de emergencia con los elementos básicos de primera necesidad. Estas medidas organizativas previas permiten reducir sustancialmente los factores de peligro en el ámbito doméstico.

Cómo proceder en estructuras sismorresistentes

Al momento de iniciarse el movimiento, en construcciones sismorresistentes la premisa principal es mantener la calma y permanecer en el lugar sin correr. Igualmente, no se deben utilizar bajo ninguna circunstancia ascensores ni escaleras por ser sectores de alto riesgo durante un temblor.

Durante el desarrollo del fenómeno, es primordial alejarse de superficies vidriadas como ventanas o espejos, así como de muebles elevados. Además, se debe adoptar una posición de seguridad cubriéndose debajo de un mueble rígido con las manos en la cabeza o buscando el triángulo de vida en un espacio estructuralmente firme.

En el caso de encontrarse dentro de un edificio, los especialistas desaconsejan evacuar si se está desde un tercer piso hacia arriba o si transcurrieron más de 35 segundos de iniciado el sismo. Permanecer resguardado en el sitio seguro identificado suele ser la alternativa más adecuada en estos contextos.

Pautas para inmuebles no sismorresistentes y espacios abiertos

Por el contrario, si la persona se encuentra en una edificación no sismorresistente, la indicación es salir rápidamente hacia un espacio abierto y seguro. A lo largo del desplazamiento, hay que proteger la cabeza con las manos y distanciarse de las fachadas por posible caída de mampostería o vidrios.

Quienes se hallen en la vía pública deben prestar especial atención a los riesgos que implican postes, cables de alumbrado, tanques de agua, postes o cámaras sépticas. Se sugiere evitar la circulación a pie por la calle y mantenerse en zonas despejadas de cables e infraestructura pesada.

Para quienes se desplacen en vehículos, se debe reducir la velocidad de forma suave, buscar un sitio seguro para estacionar y evitar el cruce de puentes. Esta conducta ordenada en la vía pública ayuda a prevenir accidentes viales secundarios mientras dura el movimiento.

Conductas a seguir luego del sismo

Una vez finalizado el sismo, la primera medida es verificar el estado físico propio y de las personas cercanas sin abandonar de inmediato la posición de resguardo. En caso de detectar lesiones en alguna persona, se debe proceder a aplicar primeros auxilios si se cuenta con el conocimiento adecuado.

Si la estructura resulta segura, se deben interumpir las llaves generales de agua, luz y gas hasta comprobar que no existen fugas ni fallas en las redes. Con respecto a las comunicaciones, se solicita priorizar los mensajes de texto o plataformas como WhatsApp y evitar llamadas de voz para no colapsar las líneas.

Para mantenerse informado, es imprescindible recurrir únicamente a fuentes oficiales y acatar rigurosamente las indicaciones de las autoridades competentes. La responsabilidad ciudadana en el manejo de la información contribuye a mantener la tranquilidad pública.

Líneas telefónicas para emergencias

Ante cualquier eventualidad o requerimiento de asistencia inmediata, la provincia cuenta con canales de contacto directos y gratuitos para la atención comunitaria. Los ciudadanos pueden comunicarse al 911 para emergencias policiales (CISEM 911), al 107 para emergencias médicas, al 100 para Bomberos de la Policía de San Juan o al 103 para contactar a la Dirección de Protección Civil.