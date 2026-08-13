La provincia suma una opción on line para que adultos terminen la secundaria

La incorporación de esta alternativa amplía las opciones disponibles para quienes buscan completar la educación secundaria respondiendo a una demanda tanto de quienes desean la terminalidad educativa como del sector laboral que requiere personal con estudios completos. Así mismo da respuesta a la situación que atraviesan deportistas de elite o estudiantes que enfrentan problemas de salud que impiden la presencialidad.

Por otra parte, la inscripción a través del Ministerio de Educación de la Provincia al Programa Adultos 2000, permite a los beneficiados: ampliar el plazo de acreditación de requisitos, hasta el proximo lunes, para acceder a la cohorte que inicia en septiembre y acceder a una escuela de oficio en la provincia con cursada presencial.

Dónde inscribirse

Para acceder al programa, a través del Ministerio de Educación, debes realizar la pre-inscripción en el siguiente link:

https://terminalasecundaria.sanjuan.gob.ar/

Sobre el Programa

Adultos 2000

Se trata de una iniciativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se puedan terminar los estudios secundarios en un campus virtual y obtener el título de bachiller con validez nacional, desde cualquier lugar del país. Para completar el nivel secundario se deben aprobar 24 materias. El tiempo necesario dependerá de la cantidad de espacios curriculares que cada estudiante deba cursar y de la disponibilidad horaria que tenga para desarrollar la propuesta.

La modalidad virtual permite organizar los tiempos de estudio de acuerdo con las actividades personales y laborales. A través del campus se accede a clases, materiales de estudio, trabajos prácticos y un calendario con las fechas importantes. También se ofrecen videoconferencias docentes, tanto en vivo como grabadas, para acompañar el proceso de aprendizaje.

Los exámenes se desarrollan mediante encuentros virtuales sincrónicos, dentro de una franja horaria amplia.

Para cursar se requiere contar con computadora, notebook, tablet u otro dispositivo con conexión a internet.

Los requisitos son:

Tener 18 años o más (no hay límite de edad).

Tener la primaria completa o el secundario incompleto.

Vivir en la Argentina.

Contar con computadora, notebook, tablet u otro dispositivo con internet para acceder al campus virtual.

Si terminaste solo la primaria, necesitás:

DNI escaneado (primera y segunda hoja o frente y dorso en caso de DNI tarjeta, en la misma página).

Certificado escaneado de finalización de estudios primarios legalizado.

Si tenés la secundaria incompleta necesitás:

DNI escaneado (primera y segunda hoja o frente y dorso en caso de DNI tarjeta, en la misma página).

Certificado analítico parcial o de materias aprobadas legalizado por el Ministerio de Educación de la provincia.