San Juan capacitará sobre RCP en las escuelas secundarias

El programa se desarrollará mediante jornadas de capacitación teórico-prácticas dirigidas a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades docentes deberán inscribirse a partir del lunes 29 de septiembre al 3 de octubre del corriente año. Durante toda esta semana recibirán un formulario digital para concretar la inscripción.

Durante lo que resta del año se alcanzara a solo una parte de los establecimientos educativos, alcanzando la totalidad durante el 2026.

Las actividades comprenderán talleres con simuladores, prácticas supervisadas y la difusión de contenidos audiovisuales, conforme a los lineamientos de la American Heart Association (2024).

Acompañaron a los titulares de ambas carteras ministeriales el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Dr. Gastón Jofré; la secretaria de Educación, Lic. Mariela Lueje; la jefa del Departamento de Medicina Asistencial del Ministerio de Salud, Dra. Romina Mataix; entre otras autoridades.

La Importancia de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en la Muerte Súbita

La muerte súbita es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y más de la mitad de las muertes cardiovasculares se deben a este tipo de evento. En Argentina, se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fallecen cada año por muerte súbita.

Beneficios de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

- Aumenta las posibilidades de supervivencia: la RCP puede salvar vidas al mantener el flujo de sangre oxigenada al cerebro y otros órganos vitales.

- Reduce el daño cerebral: la RCP oportuna puede ayudar a prevenir daños cerebrales irreversibles causados por la falta de oxígeno.

- Fortalece la comunidad: capacitar a más personas en RCP crea una red de seguridad comunitaria en la que los vecinos pueden ayudarse mutuamente en situaciones de emergencia.