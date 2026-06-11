Cuándo debuta la Selección argentina, a qué hora juega y qué rivales enfrentará

Después, el lunes 22 de junio a las 14:00, el equipo nacional se medirá con Austria en el Dallas Stadium, que puede albergar a 94.000 hinchas. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio a las 23:00 frente a Jordania, también en Dallas.

Qué necesita Argentina para avanzar a la próxima ronda y cuál podría ser su rival

Para meterse en los 16avos de final, la Selección deberá terminar entre los dos primeros de su grupo o ser uno de los ocho mejores terceros de la etapa inicial. El formato amplía las chances, pero la exigencia será máxima desde el primer partido.

En caso de acceder al cuadro final siendo 1° o 2° en su zona, la Albiceleste enfrentará a un equipo del Grupo H que tiene a España, Uruguay y Arabia Saudita entre sus integrantes. Por eso, los fanáticos se anticipan a un cruce de alto vuelo en el inicio de los 16avos de final.

La lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros:

1. Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

12. Juan Musso (Atlético de Madrid)

23. Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores:

2. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

3. Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

4. Gonzalo Montiel (River)

6. Lisandro Martínez (Manchester United)

13. Cristian Romero (Tottenham)

19. Nicolás Otamendi (Benfica)

25. Facundo Medina (Olympique de Marsella)

26. Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

5. Leandro Paredes (Boca)

7. Rodrigo De Paul (Inter Miami)

8. Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

11. Giovani Lo Celso (Betis)

14. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

20. Alexis Mac Allister (Liverpool)

24. Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros:

9. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

10. Lionel Messi (Inter Miami)

15. Nicolás González (Atlético de Madrid)

16. Thiago Almada (Atlético de Madrid)

17. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

18. Nicolás Paz (Como)

21. José Manuel López (Palmeiras)

22. Lautaro Martínez (Inter Milan)