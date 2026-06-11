Mauro Icardi generó una nueva polémica durante el encuentro con sus hijas

"La defensa de Wanda, Ana Rosenfeld, denuncia que se incumple el acuerdo", escribió la periodista en una publicación que rápidamente comenzó a circular y generó repercusión.

Más tarde, Vecchio profundizó sobre cuáles serían los puntos observados por la abogada de la conductora. "La defensa de Wanda, Ana Rosenfeld, denuncia que se incumple el acuerdo. No se cumplen las actividades de salud de las niñas, psicóloga y kinesiología", detalló en referencia a las presuntas irregularidades señaladas.

De acuerdo con esa versión, Icardi sí estaría respetando otras obligaciones previstas dentro del régimen de convivencia. En ese sentido, la periodista explicó: "Icardi las lleva al colegio, pero no respeta el pacto de Hagopian con una caución de 8 millones".

Cabe recordar que el pasado 6 de junio el futbolista volvió a encontrarse con Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, luego de una resolución emitida por el Juzgado Civil N°106. La medida permitió que las menores permanecieran con su padre bajo determinadas condiciones previamente fijadas por la Justicia.

Entre los requisitos establecidos se incluyó la continuidad de distintas actividades relacionadas con la salud de las niñas, además de otras obligaciones que debían cumplirse durante el período de convivencia. También se dispuso una caución de 8 millones de pesos, monto que quedó muy por debajo de los 400 millones que había solicitado Ana Rosenfeld en representación de Wanda Nara.

Mientras tanto, las nuevas acusaciones suman otro capítulo a una disputa que lleva meses ocupando el centro de la escena mediática y que, lejos de encontrar una solución definitiva, vuelve a mostrar señales de creciente conflicto entre las partes.