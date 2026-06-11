La facilidad con la que cualquier ciudadano —incluidos los delincuentes— puede acceder a prendas oficiales de la Policía de San Juan encendió las alarmas en la Secretaría de Seguridad. A raíz de un reciente hecho delictivo donde las víctimas denunciaron haber sido abordadas por personas vestidas con camisas e identificaciones de la fuerza, la Subsecretaría de Control de Gestión de la Policía reactivó una investigación penal para frenar el mercado negro en plataformas digitales.
Uniformes truchos: investigan la venta ilegal de indumentaria policial en redes
El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, confirmó que se reactivaron las denuncias tras un robo perpetrado por delincuentes disfrazados de policías.