Uniformes truchos: investigan la venta ilegal de indumentaria policial en redes

En una entrevista radial, el titular del área, Dr. Damián Villavicencio, explicó la complejidad para fiscalizar el comercio virtual. El funcionario aclaró que el organismo que dirige posee competencia exclusiva sobre el personal policial activo o retirado. Sin embargo, ante la proliferación de perfiles particulares locales que comercializan estas prendas sin exigir credenciales, tomaron la determinación de avanzar por la vía legal ordinaria. "La semana pasada, al tener conocimiento del robo, iniciamos una investigación y radicamos la denuncia en la propia Policía para que se investigue a estos particulares", precisó en radio Sarmiento. El objetivo es rastrear las identidades de los vendedores y dar intervención a los organismos correspondientes para verificar si poseen habilitación comercial.

El contraste con los comercios habilitados

La situación en la vía pública difiere sustancialmente de la desregulación que impera en internet. Según detalló Villavicencio, actualmente existen solo tres locales comerciales formalmente autorizados en San Juan para confeccionar y vender indumentaria y accesorios de las fuerzas de seguridad.