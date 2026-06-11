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Uniformes truchos: investigan la venta ilegal de indumentaria policial en redes

El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, confirmó que se reactivaron las denuncias tras un robo perpetrado por delincuentes disfrazados de policías.

La facilidad con la que cualquier ciudadano —incluidos los delincuentes— puede acceder a prendas oficiales de la Policía de San Juan encendió las alarmas en la Secretaría de Seguridad. A raíz de un reciente hecho delictivo donde las víctimas denunciaron haber sido abordadas por personas vestidas con camisas e identificaciones de la fuerza, la Subsecretaría de Control de Gestión de la Policía reactivó una investigación penal para frenar el mercado negro en plataformas digitales.

En una entrevista radial, el titular del área, Dr. Damián Villavicencio, explicó la complejidad para fiscalizar el comercio virtual. El funcionario aclaró que el organismo que dirige posee competencia exclusiva sobre el personal policial activo o retirado. Sin embargo, ante la proliferación de perfiles particulares locales que comercializan estas prendas sin exigir credenciales, tomaron la determinación de avanzar por la vía legal ordinaria. "La semana pasada, al tener conocimiento del robo, iniciamos una investigación y radicamos la denuncia en la propia Policía para que se investigue a estos particulares", precisó en radio Sarmiento. El objetivo es rastrear las identidades de los vendedores y dar intervención a los organismos correspondientes para verificar si poseen habilitación comercial.

El contraste con los comercios habilitados

La situación en la vía pública difiere sustancialmente de la desregulación que impera en internet. Según detalló Villavicencio, actualmente existen solo tres locales comerciales formalmente autorizados en San Juan para confeccionar y vender indumentaria y accesorios de las fuerzas de seguridad.

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  • Control estricto: Estos comercios registrados tienen la obligación legal de solicitar la credencial correspondiente y acreditar la identidad del comprador como miembro activo de la fuerza antes de concretar cualquier venta.

  • Inspecciones: Control de Gestión realiza auditorías frecuentes sobre estos locales para verificar los registros de stock y adquirentes.

El subsecretario reconoció que uno de los mayores escollos para erradicar las publicaciones en plataformas como Mercado Libre es el origen de los proveedores, ya que gran parte de los cargamentos e indumentarias ofrecidas provienen de locales radicados en Buenos Aires u otras provincias.

No obstante, frente a la detección de usuarios sanjuaninos que liquidan camperas de salida o equipamiento táctico usado mediante plataformas de trueque como Facebook Marketplace, la provincia mantendrá el foco en las denuncias penales. El propósito final es cortar la cadena de suministro que permite a los delincuentes estructurar estafas y asaltos bajo la fisonomía de falsos operativos.

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