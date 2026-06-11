La provincia amaneció este jueves 11 de junio bajo condiciones de visibilidad reducida debido a la reaparición de neblina. Según los datos oficiales actualizados a las 06:00 horas, la temperatura registrada fue de 5.4°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los 3.3°C, consolidando una mañana marcadamente fría en la región.
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La neblina vuelve a marcar la mañana con una fuerte sensación térmica de 3°C
El Servicio Meteorológico Nacional registró una visibilidad reducida a 6 kilómetros y una humedad del 95%. Se espera una jornada mayormente soleada con una máxima de 16°C.