Finalmente Marcos Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

A partir de su lesión, se especuló con la posibilidad de que sea reemplazado por un mediocampista e incluso el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, llegó a confesar que pensaba hacerlo.

Sin embargo, la decisión del DT campeón del mundo finalmente fue la de elegir a Senesi para no perder hombres en la defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2065134473176379563&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — Selección Argentina (@Argentina) June 11, 2026

El defensor central viene de tener una muy buena temporada en el Bournemouth de Inglaterra, con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del "Viejo Continente".

Los dolores de cabeza con respecto a las lesiones para Scaloni todavía no terminaron, ya que en las últimas horas se confirmó que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico no pudo entrenar con normalidad y es duda para el debut de la Selección en el Mundial 2026, que será el martes 16 ante Argelia.

La "Albiceleste" llega a la cita mundialista en un gran nivel, ya que viene de ganarle sin problemas a Honduras (2-0) y a Islandia (3-0) en los últimos amistosos.