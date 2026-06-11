"Chimbas late por Argentina": el municipio lanza su campaña mundialista

¿Quién levantará la Copa? Los vecinos y vecinas de Chimbas tienen la palabra. Hasta el 3 de julio, podrán completar cupones con el nombre de la selección que, a su criterio, se consagrará campeona del mundo. Los cupones se depositarán en urnas habilitadas en los puntos de participación.

El sorteo se realizará el 20 de julio, en el marco del Día del Amigo: el ganador o la ganadora recibirá un asado para 11 personas, pensado para celebrar junto al equipo de amigos más importante.

Chimbas Alienta: El Concurso

La campaña también convoca a la comunidad a mostrar cómo vive el Mundial desde Chimbas. Para participar, basta con subir una foto o video en Facebook o Instagram siguiendo estos pasos:

*Usar el hashtag #ChimbasLatePorArgentina

*Etiquetar las redes de la Municipalidad de Chimbas y de la intendenta Daniela Rodríguez

La publicación más votada por la comunidad será la ganadora. Una forma de que cada vecino y vecina sea protagonista de la historia mundialista del municipio.

Comprá en Chimbas, ganamos todos

El Centro Comercial de Chimbas se suma a la campaña con una propuesta que une el espíritu mundialista con el apoyo al comercio local. La iniciativa "Comprá en Chimbas, ganamos todos" invita a los vecinos a adquirir el regalo del Día del Padre en los comercios adheridos.

Por cada compra, el cliente recibe un voucher que le dará la chance de competir por premios de una manera bien mundialista: acertar tres penales en las kermeses que la municipalidad realizará de los días 22, 24 y 27 de junio. Una oportunidad para festejar el Día del Padre eligiendo lo local, apoyando a los comerciantes de Chimbas y viviendo la emoción del Mundial de primera mano.

Kermés Mundialista

El Área de Juventud de la Municipalidad de Chimbas organiza una serie de kermeses mundialistas que recorrerán distintos puntos del municipio. Los participantes ganarán cupones canjeables por premios: cuanto más participen, más cupones acumulan. Además, en las fechas indicadas anteriormente, quienes cuenten con su voucher del Centro Comercial podrán probar suerte en los penales.

Fecha

16 de junio

18 a 20

Plaza de Chimbas

22 de junio

10 a 16

Plaza de Chimbas

24 de junio

15 a 18

Delegación Este

(Rodríguez y Luna)

27 de junio

15 a 19

Centro Comercial Las Lajas