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Una policía le salvó la vida a un nene de 3 años con RCP

El menor había entrado en paro tras sufrir una convulsión febril en su casa. Por ka rápida reacción de los efectivos, el niño reaccionó camino al Hospital Rawson y se encuentra estable.

Una situación de extrema tensión se transformó en un milagro este miércoles en pleno centro de la Ciudad de San Juan. Una comitiva policial de la Comisaría 3° logró salvarle la vida a un nene de apenas 3 años que se había descompensado y se encontraba completamente inconsciente tras sufrir una severa convulsión febril en su vivienda.

El dramático episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Saturnino Sarassa y Abraham Tapia. El personal policial fue comisionado de urgencia tras un llamado al 911 realizado por el padre del menor, un hombre de 32 años, quien reportaba una emergencia médica severa con su hijo.

Al llegar al lugar, el escenario era crítico: los uniformados se encontraron con el padre en la vereda, sosteniendo a su hijo en brazos, el cual no presentaba signos de reacción. Ante la gravedad del cuadro, el equipo policial no dudó y coordinó un operativo de traslado inmediato en el propio patrullero.

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La cabo Gabriela Zárate descendió del móvil, tomó al niño en sus brazos y, con total determinación, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el asiento trasero. Al mismo tiempo, el sargento primero Salinas tomó el volante y condujo a máxima velocidad, abriéndose paso entre el tránsito en dirección al nosocomio capitalino.

El esfuerzo y la templanza de la cabo Zárate dieron frutos en el trayecto: momentos antes de ingresar al hospital, el nene finalmente reaccionó y recuperó la conciencia.

Cuadro estable y la importancia de la capacitación

Al arribar a la guardia de urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson, el menor fue recibido de inmediato por la pediatra de turno, la Dra. Leila Heredia. La profesional médica constató que el niño había padecido una convulsión febril derivada de un cuadro gripal con alta temperatura. Tras suministrarle oxígeno, el personal médico logró estabilizarlo y quedó internado en el área de Urgencias Pediátricas bajo estricta observación para la realización de estudios de control.

Tras el enorme susto, el padre del menor expresó su profundo y emocionado agradecimiento a los policías que le salvaron la vida a su hijo. Desde la Jefatura de la Policía de San Juan destacaron la preparación técnica de los efectivos, remarcando que la capacitación constante en primeros auxilios resulta un factor crucial para resolver con éxito estas situaciones límite, donde los primeros minutos dictan la diferencia entre la vida y la muerte.

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