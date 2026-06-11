Color y expectativa en el Fan Fest de Kansas City antes del debut de México

Las expectativas son altas entre los seguidores del Tri. "Veo un México protagonista en este Mundial", comentó otro aficionado mientras aguardaba el comienzo del encuentro inaugural.

Entre los presentes también se destacó una camiseta histórica de la selección mexicana con el nombre de Luis Hernández, uno de los delanteros más recordados del fútbol azteca. Su dueño recordó que el exgoleador fue una figura emblemática y destacó su vínculo con el fútbol argentino y la admiración que siempre manifestó por Diego Maradona.

"Estamos emocionados. Las sensaciones son las mejores que podemos tener en este momento", señaló otro de los protagonistas de la jornada, reflejando el clima de ilusión que se respira en Kansas City.

El entusiasmo creció aún más tras los buenos resultados recientes de la selección mexicana. "Creemos que podemos ganar el Mundial. Tenemos equipo y confianza", aseguró un simpatizante. Incluso se animó a pronosticar el resultado del debut: "Creo que ganamos 3 a 0".

A pocas horas del inicio de la competencia, el Fan Fest se convirtió en una verdadera fiesta popular donde las familias, los jóvenes y los turistas comparten la pasión por el fútbol en un ambiente de alegría y expectativa.

Los cánticos no cesan y una frase se repite una y otra vez entre la multitud: "¡Viva México!", en una muestra del fervor que acompaña al seleccionado en el comienzo de una nueva ilusión mundialista.