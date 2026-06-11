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Qué partidos se juegan este marte en la inauguración del Mundial 2026

La jornada inaugural tendrá como principal atractivo el debut del seleccionado anfitrión. Desde las 15:00, México enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A y a las 22, la actividad continuará con el encuentro entre República de Corea y Chequia.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará este jueves 11 de junio y marcará el inicio de más de un mes de competencia que culminará el próximo 19 de julio. Los aficionados de todo el mundo podrán seguir cada detalle de los 104 partidos del certamen a través de los blogs en directo oficiales del torneo, que ofrecerán actualizaciones en tiempo real de todas las acciones que se desarrollen en Canadá, México y Estados Unidos.

La jornada inaugural tendrá como principal atractivo el debut del seleccionado anfitrión. Desde las 15:00, México enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Ciudad de México, un escenario cargado de historia que albergó las finales de los Mundiales de 1970 y 1986.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará comenzar con una victoria ante su público y dar el primer paso hacia la clasificación en una zona que se presenta equilibrada y competitiva. Con el respaldo de miles de aficionados en las tribunas, el Tri intentará aprovechar la localía para iniciar con buen pie su camino mundialista.

Más tarde, a las 22:00, la actividad continuará con el encuentro entre República de Corea y Chequia, también correspondiente al Grupo A, en el Estadio Guadalajara.

El duelo tendrá un valor especial para ambas selecciones. El equipo asiático disputará su undécima Copa del Mundo consecutiva, consolidándose como uno de los participantes habituales del torneo. Del otro lado estará Chequia, que regresa a una fase final mundialista después de dos décadas de ausencia con la ilusión de volver a ser protagonista en la escena internacional.

Además, el choque tendrá un ingrediente histórico: será la primera vez que República de Corea y Chequia se enfrenten en una Copa del Mundo, en un partido que podría resultar clave para definir las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del grupo.

Con dos encuentros cargados de expectativas y el inicio de una competencia que promete emociones hasta la gran final, el Mundial 2026 abre oficialmente sus puertas para dar comienzo a una nueva edición de la máxima fiesta del fútbol.