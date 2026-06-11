La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará este jueves 11 de junio y marcará el inicio de más de un mes de competencia que culminará el próximo 19 de julio. Los aficionados de todo el mundo podrán seguir cada detalle de los 104 partidos del certamen a través de los blogs en directo oficiales del torneo, que ofrecerán actualizaciones en tiempo real de todas las acciones que se desarrollen en Canadá, México y Estados Unidos.
Qué partidos se juegan este marte en la inauguración del Mundial 2026
La jornada inaugural tendrá como principal atractivo el debut del seleccionado anfitrión. Desde las 15:00, México enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A y a las 22, la actividad continuará con el encuentro entre República de Corea y Chequia.