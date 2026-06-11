Qué partidos se juegan este marte en la inauguración del Mundial 2026

Más tarde, a las 22:00, la actividad continuará con el encuentro entre República de Corea y Chequia, también correspondiente al Grupo A, en el Estadio Guadalajara.

El duelo tendrá un valor especial para ambas selecciones. El equipo asiático disputará su undécima Copa del Mundo consecutiva, consolidándose como uno de los participantes habituales del torneo. Del otro lado estará Chequia, que regresa a una fase final mundialista después de dos décadas de ausencia con la ilusión de volver a ser protagonista en la escena internacional.

Además, el choque tendrá un ingrediente histórico: será la primera vez que República de Corea y Chequia se enfrenten en una Copa del Mundo, en un partido que podría resultar clave para definir las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del grupo.

Con dos encuentros cargados de expectativas y el inicio de una competencia que promete emociones hasta la gran final, el Mundial 2026 abre oficialmente sus puertas para dar comienzo a una nueva edición de la máxima fiesta del fútbol.