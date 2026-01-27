San Juan bajo alerta: esperan lluvias intensas, viento fuerte y ¿granizo?
Protección Civil y el SMN renovaron el alerta amarillo por tormentas para la tarde y noche de este martes. Se prevén lluvias intensas, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
La Dirección de Protección Civil de San Juan renovó el alerta meteorológico por tormentas para la tarde y noche de este martes 27 de enero, con especial atención en sectores de la precordillera y zonas bajas de la provincia.
Según el informe oficial, el fenómeno se enmarca en un alerta amarillo por tormentas, que prevé episodios fuertes y, en algunos casos, localmente severos. Las tormentas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.
Entre los departamentos señalados por Protección Civil se encuentran Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda, principalmente en sectores de precordillera.
Desde el organismo indicaron que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual. En los sectores más elevados de la cordillera y la puna, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió también un alerta amarillo para gran parte de la provincia, con tormentas previstas principalmente durante la tarde y la noche. El área afectada incluye 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Ullum, Zonda, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Iglesia y Jáchal, y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.
Para la tarde, el SMN anticipó una probabilidad de tormentas fuertes de entre el 40% y el 70%, con una temperatura máxima cercana a los 34°, elevada por el alto porcentaje de humedad. El viento soplará del Sudeste, a velocidades de 7 a 14 km/h.
Durante la noche, continuará la alta probabilidad de tormentas, aunque la temperatura descenderá levemente hasta los 28°. El viento seguirá del Sudeste, con ráfagas de 13 a 22 km/h.
Ante este panorama, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones preventivas: evitar salir de los hogares si no es necesario, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar circular por calles anegadas. En caso de granizo, se aconseja buscar refugio y permanecer en lugares seguros.
Protección Civil recordó además los números de emergencia disponibles para la población: 103 y 911, mientras que el SMN informó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y actualizando los alertas oficiales.