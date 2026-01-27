San Juan bajo alerta: esperan lluvias intensas, viento fuerte y ¿granizo?

Desde el organismo indicaron que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual. En los sectores más elevados de la cordillera y la puna, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

image

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió también un alerta amarillo para gran parte de la provincia, con tormentas previstas principalmente durante la tarde y la noche. El área afectada incluye 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Ullum, Zonda, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Iglesia y Jáchal, y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

image

Para la tarde, el SMN anticipó una probabilidad de tormentas fuertes de entre el 40% y el 70%, con una temperatura máxima cercana a los 34°, elevada por el alto porcentaje de humedad. El viento soplará del Sudeste, a velocidades de 7 a 14 km/h.

Durante la noche, continuará la alta probabilidad de tormentas, aunque la temperatura descenderá levemente hasta los 28°. El viento seguirá del Sudeste, con ráfagas de 13 a 22 km/h.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones preventivas: evitar salir de los hogares si no es necesario, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar circular por calles anegadas. En caso de granizo, se aconseja buscar refugio y permanecer en lugares seguros.

Protección Civil recordó además los números de emergencia disponibles para la población: 103 y 911, mientras que el SMN informó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y actualizando los alertas oficiales.