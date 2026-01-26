En medio de la inestabilidad climática que afecta a distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra totalmente habilitado para el tránsito vehicular.
A pesar de las lluvias, el Paso de Agua Negra está habilitado este lunes
El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra transitable. El horario de atención será el habitual, de 07:00 a 17:00 horas.