A pesar de las lluvias, el Paso de Agua Negra está habilitado este lunes

Quienes deseen cruzar hacia Chile podrán hacerlo en la franja horaria de 07:00 a 17:00 hs. No obstante, las autoridades recordaron que es fundamental extremar las medidas de seguridad debido a que el personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en diversos tramos de la ruta realizando tareas de mantenimiento preventivo.

Para los conductores se solicita: