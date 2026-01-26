"
A pesar de las lluvias, el Paso de Agua Negra está habilitado este lunes

El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra transitable. El horario de atención será el habitual, de 07:00 a 17:00 horas.

En medio de la inestabilidad climática que afecta a distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra totalmente habilitado para el tránsito vehicular.

Quienes deseen cruzar hacia Chile podrán hacerlo en la franja horaria de 07:00 a 17:00 hs. No obstante, las autoridades recordaron que es fundamental extremar las medidas de seguridad debido a que el personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en diversos tramos de la ruta realizando tareas de mantenimiento preventivo.

Para los conductores se solicita:

  • Circular con las luces bajas encendidas en todo momento.

  • Respetar estrictamente los límites de velocidad indicados en la montaña.

  • Mantener la precaución ante la posible presencia de máquinas viales en calzada.

