La vitivinicultura, en crisis: bodegas sin margen y uva sin destino

image

Samper advirtió que la caída de las ventas y de los precios impactó de lleno en la situación económica de las bodegas. “Vemos noticias permanentes de bodegas que realmente están muy complicadas financiera y económicamente por las caídas de venta y de precios”, sostuvo.

En ese contexto, reconoció que muchas bodegas atraviesan dificultades incluso para recibir la uva. “Está muy difícil poder recibirla, ni siquiera podemos hablar de anticipo; estamos hablando de poder recibirla”, explicó, y agregó que el escenario actual no ofrece señales alentadoras a corto plazo.

La crisis también alcanza a los productores, que dudan en levantar la cosecha ante los bajos precios de la uva, en un momento que históricamente coincide con la vendimia. A esta situación se suman las complicaciones climáticas: las lluvias y la humedad generan preocupación por la calidad de la uva en plena cosecha.

image

Sobre las causas de la caída del consumo, Samper indicó que se trata de un fenómeno multicausal y vinculado a cambios en las preferencias de los consumidores. En ese sentido, destacó el crecimiento de nichos específicos. “El consumidor está pidiendo un vino diferente”, afirmó, y señaló que los vinos dulces naturales registran una mayor demanda.

También mencionó la aparición de nuevas tendencias, como las bebidas sin alcohol. “Viene de la mano de la modernización y actualización de la parte vitivinícola con respecto al consumidor”, explicó, al considerar que ese vínculo fue una de las áreas menos trabajadas por la industria en los últimos años.

image

En ese marco, Samper planteó que el sector deberá adaptarse para sostener su continuidad. “Creo que viene una época nueva, con la posibilidad de seguir con la industria”, afirmó.

Finalmente, se refirió a un proyecto que impulsa el uso de jugos naturales de uva como edulcorantes, en reemplazo del jarabe de maíz de alta fructosa.

image

Según explicó, se trata de una alternativa con impacto positivo tanto en la salud como en la vitivinicultura. “Es un producto realmente nocivo, vinculado a problemas como la diabetes tipo 2, y ya tendríamos que empezar a pensar en dejar de usarlo”, concluyó.