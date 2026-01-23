La provincia se mantiene bajo condiciones de inestabilidad climática. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes presentará un escenario dividido: una tarde sofocante y una noche con alta probabilidad de tormentas fuertes.
Otro día de lluvias: renovaron el alerta por tormentas para este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de calor con una máxima de 35°C, pero advierte que hacia la noche las precipitaciones podrían ser intensas, con una probabilidad de hasta el 70%.