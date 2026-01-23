"
Otro día de lluvias: renovaron el alerta por tormentas para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de calor con una máxima de 35°C, pero advierte que hacia la noche las precipitaciones podrían ser intensas, con una probabilidad de hasta el 70%.

La provincia se mantiene bajo condiciones de inestabilidad climática. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes presentará un escenario dividido: una tarde sofocante y una noche con alta probabilidad de tormentas fuertes.

La jornada comenzó con una mínima de 26°C y cielo parcialmente nublado. Para la tarde, se espera que el sol eleve la temperatura hasta los 35°C. Durante este bloque horario, el viento soplará desde el sector Sureste y la probabilidad de tormentas aisladas se mantendrá moderada, en un rango del 10% al 40%.

Alerta por tormentas fuertes

Lo más complejo del reporte meteorológico se sitúa en la franja nocturna. El SMN elevó la probabilidad de tormentas fuertes a un rango de entre el 40% y 70%. Se espera que la temperatura nocturna ronde los 30°C, acompañada de vientos del Sureste de entre 13 y 22 km/h.

Ante la renovación del alerta, se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por zonas propensas a anegamientos o bajadas de creciente, dado que el suelo ya se encuentra saturado por las lluvias de los días previos.

