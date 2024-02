San Juan en alerta amarillo por tormentas fuertes

También se pueden registrar fuertes ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 20 milímetros (mm), según indicó el SMN.

Por otro lado, rige un alerta amarillo por lluvias para esta noche en el noreste de Santa Cruz, en las mesetas de Deseado y Magallanes.

Allí se esperan lluvias, algunas localmente fuertes, y se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para la población bajo alerta por tormentas y lluvias, el organismo meteorológico recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El alerta amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.

A su vez, este martes rige también un alerta de nivel amarillo por calor con temperaturas máximas entre 32 y 37 grados para localidades del oeste de Entre Ríos, suroeste de la provincia de Buenos Aires y gran parte de La Pampa, con excepción de los extremos norte y oeste.

En Entre Ríos las localidades afectadas serán Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá; mientras que en la provincia de Buenos Aires las altas temperaturas rondarán las poblaciones del norte de Bahía Blanca, Púan, el oeste de Patagones y de Villarino, junto a las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

El nivel amarillo por calor extremo indica un "efecto leve a moderado en la salud" porque las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y aquellas con enfermedades crónicas.

Por esto se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).