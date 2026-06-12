Franco Colapinto terminó 10° en la primera práctica del GP de Barcelona

La sesión fue dominada por el británico George Russell, quien marcó el mejor tiempo del día. Detrás se ubicaron el australiano Oscar Piastri y el monegasco Charles Leclerc, completando los tres primeros lugares de la tanda.

En el campeonato, Colapinto ocupa actualmente el 12° puesto con 15 puntos acumulados. La clasificación es liderada por Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien suma 156 unidades y atraviesa una destacada temporada.

La actividad continuará con la segunda sesión de entrenamientos libres, programada para el mediodía de Argentina. La práctica podrá seguirse en directo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, donde los equipos continuarán trabajando en la puesta a punto de los monoplazas de cara a la clasificación y la carrera del domingo.

Para Colapinto, el desafío en Barcelona será consolidar las buenas sensaciones mostradas en la primera práctica y transformar ese rendimiento en un resultado que le permita volver a sumar protagonismo dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.