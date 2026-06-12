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Franco Colapinto terminó 10° en la primera práctica del GP de Barcelona

El piloto argentino tuvo un arranque alentador en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, donde mostró un rendimiento sólido durante los primeros entrenamientos y dejó atrás el difícil fin de semana vivido en Mónaco.

Franco Colapinto inició este viernes su participación en las primeras actividades del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 con una actuación que dejó señales positivas para el resto del fin de semana.

Luego de una carrera complicada en Mónaco, donde finalizó en la 14ª posición, el piloto argentino de Alpine salió a pista con el objetivo de recuperar confianza y sumar kilómetros en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Durante la primera sesión de entrenamientos libres, Colapinto mostró un rendimiento consistente y logró ubicarse por delante de su compañero de equipo en distintos pasajes de la práctica, una referencia importante dentro de la estructura de Alpine para evaluar el desempeño de ambos pilotos.

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La sesión fue dominada por el británico George Russell, quien marcó el mejor tiempo del día. Detrás se ubicaron el australiano Oscar Piastri y el monegasco Charles Leclerc, completando los tres primeros lugares de la tanda.

En el campeonato, Colapinto ocupa actualmente el 12° puesto con 15 puntos acumulados. La clasificación es liderada por Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien suma 156 unidades y atraviesa una destacada temporada.

La actividad continuará con la segunda sesión de entrenamientos libres, programada para el mediodía de Argentina. La práctica podrá seguirse en directo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, donde los equipos continuarán trabajando en la puesta a punto de los monoplazas de cara a la clasificación y la carrera del domingo.

Para Colapinto, el desafío en Barcelona será consolidar las buenas sensaciones mostradas en la primera práctica y transformar ese rendimiento en un resultado que le permita volver a sumar protagonismo dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

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