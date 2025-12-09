"
Su ex difundía videos íntimos desde un perfil de un fallecido: terminó imputado

Durante meses una mujer de Chimbas sufrió publicaciones íntimas falsas hechas desde el Facebook de su expareja fallecida. La investigación reveló que el autor era su exesposo, ahora imputado.

Lo que empezó como algo extraño, casi imposible de entender, se transformó en una pesadilla para una mujer de Chimbas, que durante meses vio cómo aparecían publicaciones degradantes en Facebook utilizando el perfil de su expareja ya fallecida.

Entre mayo y julio de 2025, comenzaron a circular en esa cuenta ofertas de videos e imágenes íntimas de la víctima, promocionadas sin su consentimiento y con precios incluidos. El hostigamiento se agravó cuando también se difundió públicamente su número de teléfono, exponiéndola a mensajes, llamados y contactos no deseados.

La mujer no lograba comprender quién manipulaba un perfil de alguien muerto, ni cómo alguien podía utilizar esa cuenta para difundir material tan sensible. La respuesta llegó de la manera más dolorosa. Su hija de 14 años, tras una discusión con su padre, recibió de él uno de los videos íntimos de su madre, en un intento de humillarla. Esa reacción dejó al descubierto lo que la víctima no se animaba a asumir: detrás de toda la publicación y difusión estaba su exesposo, con quien tenía tres hijos en común.

La denuncia fue presentada en agosto ante la UFI CAVIG, y meses después, en diciembre, el juez de Garantías Pablo León formalizó la imputación contra el acusado, identificado como J.D.M.V., por el delito de violación a la intimidad, encuadrado en los parámetros de la Ley Olimpia, que protege a víctimas de violencia digital.

La fiscal ayudante Verónica Recio solicitó el secuestro de los teléfonos del imputado y pericias informáticas para determinar el alcance de la difusión del material, además de rastrear la actividad generada desde la cuenta del fallecido. Las medidas serán ejecutadas por personal especializado de la Policía de San Juan.

El juez también dictó prohibición absoluta de contacto o acercamiento hacia la denunciante mientras dure la investigación penal. En la audiencia participaron además la fiscal ayudante Laura Pintos y el defensor Malco Tejada Pedrotti. La causa continúa avanzando y se esperan los resultados de las pericias tecnológicas para definir la responsabilidad final del acusado.

