Su ex difundía videos íntimos desde un perfil de un fallecido: terminó imputado

Lo que empezó como algo extraño, casi imposible de entender, se transformó en una pesadilla para una mujer de Chimbas, que durante meses vio cómo aparecían publicaciones degradantes en Facebook utilizando el perfil de su expareja ya fallecida.
