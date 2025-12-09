Su ex difundía videos íntimos desde un perfil de un fallecido: terminó imputado

Entre mayo y julio de 2025, comenzaron a circular en esa cuenta ofertas de videos e imágenes íntimas de la víctima, promocionadas sin su consentimiento y con precios incluidos. El hostigamiento se agravó cuando también se difundió públicamente su número de teléfono, exponiéndola a mensajes, llamados y contactos no deseados.

La mujer no lograba comprender quién manipulaba un perfil de alguien muerto, ni cómo alguien podía utilizar esa cuenta para difundir material tan sensible. La respuesta llegó de la manera más dolorosa. Su hija de 14 años, tras una discusión con su padre, recibió de él uno de los videos íntimos de su madre, en un intento de humillarla. Esa reacción dejó al descubierto lo que la víctima no se animaba a asumir: detrás de toda la publicación y difusión estaba su exesposo, con quien tenía tres hijos en común.