Le apareció un "token", la pantalla se tildó y una clínica perdió millones

El gerente del centro médico quiso operar su home banking, la pantalla se bloqueó y en cuestión de minutos desconocidos vaciaron la cuenta con dos movimientos de $9 millones. Investiga la UFI Delitos Informáticos.

Un nuevo golpe de ciberdelincuentes sacudió a la Capital sanjuanina. El Centro de Estudios de Alta Complejidad (CEAC) sufrió la pérdida de $18 millones luego de que su home banking fuera vulnerado mientras el gerente realizaba una operación habitual.

El hecho ocurrió el viernes al mediodía. Según fuentes del caso, el gerente —de apellido Pérez— ingresó a la página del banco para administrar los fondos de la institución cuando apareció una solicitud inesperada: el sistema le pidió validar su acceso con un supuesto token. En ese mismo instante, la pantalla quedó bloqueada.

Minutos después, al recuperar el control, advirtió movimientos extraños. Desde la entidad bancaria confirmaron que desconocidos ingresaron a la cuenta y concretaron dos transferencias de 9 millones cada una a destinatarios que no pertenecen a la firma.

El hombre radicó la denuncia en la Comisaría 3ª de Capital. La UFI Delitos Informáticos y Estafas ya investiga cómo se produjo el acceso ilegal, el destino final del dinero y si se usaron cuentas “pantalla” para ejecutar la maniobra.

Para los investigadores, no se descarta que los atacantes hayan utilizado un software malicioso o un portal apócrifo para capturar credenciales y activar el falso token. “Cuando la pantalla quedó bloqueada, ya se estaban llevando el dinero”, indicó una fuente vinculada al caso.

El millonario ataque generó preocupación por la evolución de las estafas digitales y la vulnerabilidad frente a nuevas metodologías que buscan burlar los sistemas de seguridad bancaria.

