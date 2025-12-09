Le apareció un "token", la pantalla se tildó y una clínica perdió millones

El hombre radicó la denuncia en la Comisaría 3ª de Capital. La UFI Delitos Informáticos y Estafas ya investiga cómo se produjo el acceso ilegal, el destino final del dinero y si se usaron cuentas “pantalla” para ejecutar la maniobra.

Para los investigadores, no se descarta que los atacantes hayan utilizado un software malicioso o un portal apócrifo para capturar credenciales y activar el falso token. “Cuando la pantalla quedó bloqueada, ya se estaban llevando el dinero”, indicó una fuente vinculada al caso.

El millonario ataque generó preocupación por la evolución de las estafas digitales y la vulnerabilidad frente a nuevas metodologías que buscan burlar los sistemas de seguridad bancaria.