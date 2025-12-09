Un nuevo golpe de ciberdelincuentes sacudió a la Capital sanjuanina. El Centro de Estudios de Alta Complejidad (CEAC) sufrió la pérdida de $18 millones luego de que su home banking fuera vulnerado mientras el gerente realizaba una operación habitual.
Le apareció un "token", la pantalla se tildó y una clínica perdió millones
El gerente del centro médico quiso operar su home banking, la pantalla se bloqueó y en cuestión de minutos desconocidos vaciaron la cuenta con dos movimientos de $9 millones. Investiga la UFI Delitos Informáticos.