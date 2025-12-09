Senador libertario quedó a cargo del Ejecutivo por ausencias de Milei y Villarruel

Su asunción transitoria también marca un hecho simbólico para San Luis: la provincia no tenía a uno de sus dirigentes en la jefatura del Estado desde la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, entre el 23 y el 30 de diciembre de 2001. Mucho antes, en el siglo XIX, Juan Esteban Pedernera también había asumido la conducción nacional tras la renuncia de Santiago Derqui en 1861.

El desplazamiento simultáneo de las dos principales autoridades del país responde a agendas internacionales distintas. Milei partió anoche rumbo a Oslo para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde será distinguida María Corina Machado, referente opositora venezolana

El mandatario resolvió participar del evento del 10 de diciembre como gesto de respaldo político, en línea con la posición adoptada por Donald Trump frente al régimen chavista.

Villarruel, por su parte, viajó a Madrid para participar de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso de los Diputados. En su intervención reiteró el reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas y expuso una mirada que, en algunos matices, contrasta con la línea geopolítica que impulsa Milei, fuertemente orientada hacia Estados Unidos e Israel.