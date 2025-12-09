La Argentina volvió a activar los mecanismos previstos por la Ley de Acefalía luego de que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel viajaran al exterior al mismo tiempo. En ese marco, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Esteban Abdala, quedó al frente del Poder Ejecutivo, un rol que ocupa de manera transitoria según lo establece la Ley Nº 20.972.
Senador libertario quedó a cargo del Ejecutivo por ausencias de Milei y Villarruel
La asunción transitoria también marca un hecho simbólico para San Luis: la provincia no tenía a uno de sus dirigentes en la jefatura del Estado desde la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.