"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > senador

Senador libertario quedó a cargo del Ejecutivo por ausencias de Milei y Villarruel

La asunción transitoria también marca un hecho simbólico para San Luis: la provincia no tenía a uno de sus dirigentes en la jefatura del Estado desde la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

La Argentina volvió a activar los mecanismos previstos por la Ley de Acefalía luego de que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel viajaran al exterior al mismo tiempo. En ese marco, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Esteban Abdala, quedó al frente del Poder Ejecutivo, un rol que ocupa de manera transitoria según lo establece la Ley Nº 20.972.

El artículo 1° de esa norma indica que, “en caso de acefalía por falta de presidente y vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el presidente provisorio del Senado, en segundo por el presidente de la Cámara de Diputados y, a falta de éstos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia”. La disposición rige hasta que el Congreso, reunido en Asamblea, defina una eventual sucesión conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional.

Abdala llegó al Senado el 10 de diciembre de 2023 y fue elegido presidente provisional pocos días después. Su continuidad en el cargo fue ratificada en febrero de 2024 y nuevamente en febrero de 2025, lo que lo ubica hoy como la máxima autoridad disponible para ejercer el Poder Ejecutivo durante la ausencia de Milei y Villarruel.

Te puede interesar...

Su asunción transitoria también marca un hecho simbólico para San Luis: la provincia no tenía a uno de sus dirigentes en la jefatura del Estado desde la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, entre el 23 y el 30 de diciembre de 2001. Mucho antes, en el siglo XIX, Juan Esteban Pedernera también había asumido la conducción nacional tras la renuncia de Santiago Derqui en 1861.

El desplazamiento simultáneo de las dos principales autoridades del país responde a agendas internacionales distintas. Milei partió anoche rumbo a Oslo para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde será distinguida María Corina Machado, referente opositora venezolana

El mandatario resolvió participar del evento del 10 de diciembre como gesto de respaldo político, en línea con la posición adoptada por Donald Trump frente al régimen chavista.

Villarruel, por su parte, viajó a Madrid para participar de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso de los Diputados. En su intervención reiteró el reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas y expuso una mirada que, en algunos matices, contrasta con la línea geopolítica que impulsa Milei, fuertemente orientada hacia Estados Unidos e Israel.

Temas