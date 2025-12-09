Pese a la baja, el 911 mantiene un número crítico de llamadas malintencionadas

image

El sistema forma parte central de la política de seguridad provincial. Además de responder emergencias, opera más de 500 cámaras distribuidas en puntos clave del Gran San Juan, que funcionan como apoyo para esclarecer delitos, accidentes y situaciones en las que se requiere identidad o rastreo de vehículos. Desde el CISEM remarcan que la capacidad del sistema mejora “mientras más cámaras haya”, ya que permiten una detección más rápida y pruebas más sólidas.

La estructura del centro funciona con cinco guardias y un promedio de 31 personas por turno, distribuidas en monitoreo de cámaras, seguimiento de dispositivos duales y atención de llamadas. Solo el sector telefónico opera con alrededor de diez operadores más un gabinete psicológico que interviene en situaciones sensibles.

image

El monitoreo de dispositivos duales —pulseras y tobilleras electrónicas— es un componente crítico. Se utilizan principalmente en casos de violencia de género y permiten advertir en tiempo real cuando un agresor invade una zona restringida. Al recibir la alerta, los operadores notifican al involucrado y, si no se retira, se activa una intervención policial. Actualmente funcionan cerca de 50 dispositivos en la provincia.

El CISEM trabaja de manera coordinada con la Policía de San Juan, Bomberos, Salud Pública y Protección Civil para una respuesta integral. Pero pese a la tecnología y la coordinación, el problema cultural de las llamadas en broma continúa siendo el mayor obstáculo: una distracción que compromete recursos y puede poner en riesgo vidas.