Tras la lluvia, el estado de las rutas nacionales en San Juan

Camino a Sierra de Rivero. Transitable con precaución, equipos trabajando (Empresa Brig).
*Ullum
RP 436: Badén Quebrada de los Gauchos. Transitable con mucha precaución, por material de arrastre.
Quebrada de Las Burras. Transitable con mucha precaución, por material de desprendimiento.
Y desde el Derivador de RP 414 hasta Las Crucesitas. Transitable con precaución, por material de arrastre en algunos sectores.
*Rivadavia
RP 12 Ingreso al Jardín de los Poetas. Transitable con precaución, por acumulación de material gredoso.
*Iglesia
RP 430 Tramo Angualasto hasta badén La Chigua. Transitable con precaución, equipos trabajando (Empresa Vicuña)
RP 430 Tramo La Chigua hasta Parque Nacional San Guillermo solo para vehículos 4x4. Transitable con precaución, equipos trabajando (Empresa Vicuña)
El resto de las rutas del Dpto. Transitable con precaución.
*Jáchal
RP 456 Río Las Carretas-Camino a Huerta de Huachi. Intransitable, por creciente.
*Sarmiento
RP 318: Desde RN 153 Cañada Honda hasta RP 351 Retamito. Transitable con precaución, en zona de badenes.
RP 351: Transitable con precaución, en zona de badenes.
RP 116: Calle Mendoza vieja. Transitable con mucha precaución, por bajada de creciente.
*Calingasta
Rutas del Dpto. Transitables con precaución.
El resto de las rutas Provinciales, se encuentran transitable con precaución.
Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja
- Estado: Intransitable
- Observaciones: Presencia de bajada de agua y arrastre en badenes. Lluvia persistente. Badenes con arrastre. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo
- Estado: Transitable con mucha precaución
Ruta Provincial 149 – Tramo Bella Vista a Tocota
- Estado: Intransitable
Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal
- Estado: Transitable
- Observaciones: Circular con precaución por presencia de lluvias en la zona.
- ingreso a Mogna habilitado por equipos de VN.
Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto
- Estado: Transitable con precaución
- Observaciones: Lluvias presentes en la zona. Se solicita a los conductores mantener velocidad reducida y máxima atención.