En San Juan creció la venta de autos usados mientras que bajó en el país

A nivel nacional, la venta de autos usados cayó en noviembre, pero el sector igual es optimista y espera alcanzar un récord de comercialización este año. En tanto que en San Juan, hubo un crecimiento de 10,41% en estas ventas, en el periodo de enero a noviembre.
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en noviembre se comercializaron 132.089 vehículos usados, un 12,62% menos que en igual mes de 2024 (151.174 unidades).
Si se compara con octubre (166.285 unidades), la baja fue aún mayor, del 20,56%.
En el período enero-noviembre 2025 se vendieron 1.735.030 unidades, lo que representó un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024 (1.584.756 vehículos).
Noviembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 7.083 unidades.
El presidente de la CCA, Alberto Príncipe. dijo que “pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará el 1.800.000 vehículos".
"Esperábamos un repunte de las ventas durante el mes, pasadas las elecciones, pero esto no sucedió", explicó.
Y señaló que "fue un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor".
"Esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord", dijo Príncipe.
Y destacó que se está "en un buen momento donde el público puede aprovechar de oportunidades en la compra de usados con precios muy razonables".
Además, "el interior sigue traccionando a paso firme pese a que también sufrió la baja en las ventas. El ranking de las provincias que encabezan crecimientos acumulativos durante el período enero-noviembre son: Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%), Neuquén (26,05%), Catamarca (19,48%), Jujuy (19,11%) y La Rioja (18,24%)".
RANKING AUTOS USADOS DE NOVIEMBRE
VW Gol y Trend: 7.083
Toyota Hilux: 5.243
Corsa y Classic: 3.811
Ford Ranger: 3.627
VW Amarok: 3.580
Ford EcoSport: 2.718
Toyota Corolla: 2.695
Peugeot 208: 2.506
Fiat Palio: 2.416
Ford Ka: 2.284
PROVINCIAS QUE CRECIERON EN EL PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE