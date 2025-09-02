Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y facilitar la recepción de certificados, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, informó que se amplía el horario de atención presencial destinado a los agentes de la administración pública.
Salud amplía la atención para la presentación de certificados médicos
A partir de ahora, la atención en las oficinas será de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, lo que permitirá una mayor disponibilidad para la entrega de cartas médicas.