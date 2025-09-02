Salud amplía la atención para la presentación de certificados médicos

A partir de ahora, la atención en las oficinas será de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, lo que permitirá una mayor disponibilidad para la entrega de cartas médicas.

Como parte del plan de mejoras, también se implementa un sistema de auditoría online para días sábados, domingos y feriados, con el fin de garantizar la validez de los certificados durante toda la semana. En este sentido, los certificados médicos tendrán una validez de 24 horas desde la fecha de emisión, tal como lo indique el profesional médico actuante.