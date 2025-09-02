"
Salud amplía la atención para la presentación de certificados médicos

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y facilitar la recepción de certificados, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, informó que se amplía el horario de atención presencial destinado a los agentes de la administración pública.

A partir de ahora, la atención en las oficinas será de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, lo que permitirá una mayor disponibilidad para la entrega de cartas médicas.

Como parte del plan de mejoras, también se implementa un sistema de auditoría online para días sábados, domingos y feriados, con el fin de garantizar la validez de los certificados durante toda la semana. En este sentido, los certificados médicos tendrán una validez de 24 horas desde la fecha de emisión, tal como lo indique el profesional médico actuante.

Además, se recordó que los controles domiciliarios se seguirán realizando los siete días de la semana, incluyendo feriados nacionales y provinciales, con el fin de garantizar un seguimiento constante y riguroso de las inasistencias por razones médicas.

Esta medida busca optimizar los canales de comunicación entre los agentes estatales y los organismos de control, promoviendo una gestión más eficiente y transparente en el uso de licencias médicas.

