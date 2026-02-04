Romero cruzó a Chica por sus críticas al turismo: "Es una declaración sin sustento"

"Nosotros hicimos una Vuelta Internacional por y para el ciclista sanjuanino con un costo muchísimo menor, un porcentual ínfimo del 3% de lo que ellos pretendían", detalló Romero. Además, criticó el modelo anterior: "Antes los alojamientos estaban llenos porque todo lo pagaba el Estado sanjuanino. Si la solución para la temporada baja es que el Estado llene los hoteles y los pague, estamos en el horno".

Críticas a la herencia en Deporte y Náutica

Romero también aprovechó para señalar irregularidades recibidas de la gestión de Chica en la Secretaría de Deportes:

Seguridad Náutica: Denunció que recibieron toda la flota de embarcaciones inutilizada. "Tuvimos que alquilar embarcaciones el primer verano y luego el gobernador decidió invertir en 5 gomones y 5 motos de agua nuevas", explicó.

Ciclismo: Aseguró que las vueltas de alto costo "mataban al ciclismo provincial" al excluir a los competidores locales que no podían pagar las inscripciones o alcanzar el nivel de las figuras internacionales costeadas por el Estado.

Finalmente, el ministro vinculó el posteo del diputado a un intento de "tapar el éxito" de la reciente Vuelta a San Juan, que convocó a 200.000 personas en la Avenida de Circunvalación.