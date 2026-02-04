"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Romero

Romero cruzó a Chica por sus críticas al turismo: "Es una declaración sin sustento"

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte desmintió los datos publicados por el diputado nacional sobre la ocupación hotelera en la provincia.

Tras un posteo del diputado nacional Jorge Chica, donde alertaba sobre una supuesta "crisis del turismo" con ocupaciones del 20% en Capital y del 31% en departamentos alejados, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero salió al cruce. El funcionario visitó el estudio de Canal 8 y calificó los dichos como una "declaración agarrada de los pelos" y aseguró que el legislador habla sin conocer la realidad del sector.

Embed

Romero defendió los números de la gestión actual y contrastó la información publicada en redes sociales con los registros oficiales:

  • Ocupación Real: Según el ministro, San Juan se mantiene en la media nacional con un promedio de ocupación de entre el 60% y 65%.

  • Crecimiento: Afirmó que durante el último año llegó un 30% más de turistas a través del aeropuerto.

  • Posicionamiento: Destacó que la provincia subió del puesto 11 al 9 en el ranking nacional de turismo de eventos y convenciones.

La polémica por la Vuelta a San Juan

Uno de los puntos más fuertes de la respuesta de Romero fue el financiamiento de los grandes eventos deportivos. El ministro reveló que Chica propuso realizar una edición de la Vuelta a San Juan con un costo de entre 10 mil y 13 mil millones de pesos, propuesta que fue rechazada por el gobernador Marcelo Orrego por ser "inviable".

Te puede interesar...

"Nosotros hicimos una Vuelta Internacional por y para el ciclista sanjuanino con un costo muchísimo menor, un porcentual ínfimo del 3% de lo que ellos pretendían", detalló Romero. Además, criticó el modelo anterior: "Antes los alojamientos estaban llenos porque todo lo pagaba el Estado sanjuanino. Si la solución para la temporada baja es que el Estado llene los hoteles y los pague, estamos en el horno".

Críticas a la herencia en Deporte y Náutica

Romero también aprovechó para señalar irregularidades recibidas de la gestión de Chica en la Secretaría de Deportes:

  • Seguridad Náutica: Denunció que recibieron toda la flota de embarcaciones inutilizada. "Tuvimos que alquilar embarcaciones el primer verano y luego el gobernador decidió invertir en 5 gomones y 5 motos de agua nuevas", explicó.

  • Ciclismo: Aseguró que las vueltas de alto costo "mataban al ciclismo provincial" al excluir a los competidores locales que no podían pagar las inscripciones o alcanzar el nivel de las figuras internacionales costeadas por el Estado.

Finalmente, el ministro vinculó el posteo del diputado a un intento de "tapar el éxito" de la reciente Vuelta a San Juan, que convocó a 200.000 personas en la Avenida de Circunvalación.

Temas

Te puede interesar