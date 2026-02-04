Tras un posteo del diputado nacional Jorge Chica, donde alertaba sobre una supuesta "crisis del turismo" con ocupaciones del 20% en Capital y del 31% en departamentos alejados, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero salió al cruce. El funcionario visitó el estudio de Canal 8 y calificó los dichos como una "declaración agarrada de los pelos" y aseguró que el legislador habla sin conocer la realidad del sector.
Romero cruzó a Chica por sus críticas al turismo: "Es una declaración sin sustento"
El ministro de Turismo, Cultura y Deporte desmintió los datos publicados por el diputado nacional sobre la ocupación hotelera en la provincia.