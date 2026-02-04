El Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Guillermo Baigorrí, resolvió la adquisición de chalecos de protección balística a fiscales coordinadores y de caso, en el contexto del trabajo inherente a las funciones que les competen. A partir de ello, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público dispuso la colaboración del equipamiento en carácter de comodato, en el marco del convenio de reciprocidad entre ambas instituciones, firmado el pasado 2 de diciembre.
Los fiscales sanjuaninos deberán usar chalecos antibalas
Fue el Ministerio Público Fiscal quien resolvió que, por primera vez, los fiscales utilicen chalecos antibalas durante los operativos en terreno.