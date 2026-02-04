Los fiscales sanjuaninos deberán usar chalecos antibalas

La iniciativa surge ante la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad e integridad física de quienes desempeñan tareas sensibles dentro del sistema de justicia, muchas veces expuestos a situaciones de riesgo bajo investigaciones penales complejas y tareas operativas en territorio.

En total, se ponen a disposición 40 chalecos de protección balística A-B marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10, de uso unisex, confeccionados en poliéster color negro, con material balístico de Kevlar, nivel de protección RB-3, conforme a las normativas nacionales vigentes.