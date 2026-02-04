"
Los fiscales sanjuaninos deberán usar chalecos antibalas

Fue el Ministerio Público Fiscal quien resolvió que, por primera vez, los fiscales utilicen chalecos antibalas durante los operativos en terreno.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Guillermo Baigorrí, resolvió la adquisición de chalecos de protección balística a fiscales coordinadores y de caso, en el contexto del trabajo inherente a las funciones que les competen. A partir de ello, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público dispuso la colaboración del equipamiento en carácter de comodato, en el marco del convenio de reciprocidad entre ambas instituciones, firmado el pasado 2 de diciembre.

La iniciativa surge ante la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad e integridad física de quienes desempeñan tareas sensibles dentro del sistema de justicia, muchas veces expuestos a situaciones de riesgo bajo investigaciones penales complejas y tareas operativas en territorio.

En total, se ponen a disposición 40 chalecos de protección balística A-B marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10, de uso unisex, confeccionados en poliéster color negro, con material balístico de Kevlar, nivel de protección RB-3, conforme a las normativas nacionales vigentes.

La colaboración institucional se inscribe en una mirada estratégica que reconoce que la seguridad en el trabajo es una condición indispensable para el ejercicio pleno de la función judicial. Contar con equipamiento de protección personal adecuado no solo mitiga riesgos físicos, sino que también fortalece la confianza, la previsibilidad operativa y el normal desarrollo de las tareas investigativas, en virtud del trabajo articulado en conjunto con las fuerzas.

