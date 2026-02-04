"
Boleto Escolar y Docente Gratuito: confirman que comienza a regir el 18 de febrero

En esta primera etapa, será obligatorio presentar la credencial del año anterior y contar con la tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno Provincial confirmó que el Boleto Escolar y Docente Gratuito estará operativo en todas las líneas de transporte a partir del miércoles 18 de febrero. La medida busca garantizar el acceso a la educación y aliviar el bolsillo de las familias y trabajadores del sistema educativo.

Requisitos para la primera etapa

Para acceder al beneficio desde el primer día, los usuarios deberán cumplir con dos condiciones fundamentales:

  • Credencial anterior: Se deberá presentar la credencial escolar o universitaria correspondiente al ciclo lectivo pasado.

  • Tarjeta SUBE nominada: El uso de la tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante o docente es obligatorio. Esto permitirá que el sistema migre de forma progresiva hacia un control individualizado del beneficio.

Hacia la digitalización: lo que viene

Desde el Ministerio de Gobierno adelantaron que ya se planifica una segunda etapa de implementación. En esta fase, el registro de datos se realizará de manera digital a través de un bot y una página web oficial.

Este procedimiento permitirá consolidar la migración total al sistema SUBE, mejorando la planificación del transporte público y asegurando un uso transparente de los recursos estatales. Las autoridades informarán próximamente la fecha de lanzamiento de este registro digital para obtener las nuevas credenciales.

