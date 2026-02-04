Boleto Escolar y Docente Gratuito: confirman que comienza a regir el 18 de febrero

Requisitos para la primera etapa

Para acceder al beneficio desde el primer día, los usuarios deberán cumplir con dos condiciones fundamentales:

Credencial anterior: Se deberá presentar la credencial escolar o universitaria correspondiente al ciclo lectivo pasado.

Tarjeta SUBE nominada: El uso de la tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante o docente es obligatorio. Esto permitirá que el sistema migre de forma progresiva hacia un control individualizado del beneficio.

Hacia la digitalización: lo que viene

Desde el Ministerio de Gobierno adelantaron que ya se planifica una segunda etapa de implementación. En esta fase, el registro de datos se realizará de manera digital a través de un bot y una página web oficial.