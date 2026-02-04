A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno Provincial confirmó que el Boleto Escolar y Docente Gratuito estará operativo en todas las líneas de transporte a partir del miércoles 18 de febrero. La medida busca garantizar el acceso a la educación y aliviar el bolsillo de las familias y trabajadores del sistema educativo.
Boleto Escolar y Docente Gratuito: confirman que comienza a regir el 18 de febrero
En esta primera etapa, será obligatorio presentar la credencial del año anterior y contar con la tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.