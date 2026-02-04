El programa ONCO San Juan sumó a más de 180 voluntarios

Más de la mitad de los inscriptos, tienen entre 20 y 49 años, aunque el rango etario de los voluntarios incluye a varios interesados de 18 y 19 años, muchos de 50 a 59 años, inclusive personas de 70 años. La mayoría de las personas que adhirieron a la iniciativa son mujeres. El porcentaje de voluntarias es del 95% y viven en diferentes zonas de San Juan.

Entre los voluntarios, hay amas de casa, docentes, estudiantes, acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios, enfermeros y nutricionistas, entre otros profesionales. La mayoría está dispuesta a dedicarle a ONCO San Juan entre 1 y 3 horas semanales, aunque hay al menos 16 personas que manifestaron su interés por ser parte durante más de 8 horas semanales. De todos modos, el requisito no es excluyente. De hecho, hay quienes sólo pueden estar en eventos puntuales y campañas masivas.

Cabe resaltar que, gran parte de quienes se sumaron no tienen ningún tipo de experiencia en otros tipos de voluntariados ni acciones comunitarias semejantes. Tan sólo 28 personas, de los 188, si estuvieron involucradas en algunas actividades relacionadas con la solidaridad y la participación en diversas entidades.

Ahora que tienen la oportunidad de “hacer algo por los demás”, más de 125 de los involucrados se propone para trabajar con niños, niñas, adolescentes y adultos y un porcentaje menor -unos 50 voluntarios- suma además a familias y cuidadores. Tan sólo 13 personas indicaron que sólo trabajarán con los entornos vinculares de los pacientes.

Pese al importante número de voluntarios que próximamente serán capacitados para llevar a cabo su tarea, siempre hay cupo para aquellos que quieran sumarse. Para eso, los interesados pueden contactarse a través de este formulario on line (VOLUNTARIOS) o dirigiéndose a las oficinas de la Dirección de Políticas para la Equidad, que funciona en la calle Hipólito Yrigoyen 2950 (este), en Santa Lucía.

Un día de lucha y concientización

El 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer, fecha establecida en el año 2000, durante la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada en París. Fue una iniciativa conjunta entre quienes forman parte de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) y los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trabajar en la concientización sobre la enfermedad, promover su prevención, detección temprana y tratamiento y a su vez, reducir la incidencia y otras consecuencias asociadas a la patología.