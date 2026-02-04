"
Cronograma de colectas de sangre en febrero para fortalecer el stock

Las campañas de colecta de sangre impulsadas por el Ministerio de Salud buscan garantizar la disponibilidad y hemoderivados para quienes lo necesiten.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), dio a conocer el cronograma de colectas de sangre que se llevarán adelante durante el mes de febrero en distintos puntos de la provincia. La iniciativa tiene como finalidad sostener en niveles óptimos el stock del banco de sangre y asegurar la respuesta ante emergencias, intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos que requieren transfusiones.

Desde la cartera sanitaria se invita a la comunidad a participar de estas jornadas solidarias acercándose a los lugares programados para realizar la donación. Recordaron que donar sangre es un acto voluntario, seguro y fundamental para salvar vidas y depende exclusivamente de la colaboración de personas donantes.

Las autoridades destacaron que cada colecta es clave para mantener el abastecimiento regular de componentes sanguíneos en hospitales de la provincia. En este sentido, remarcaron la importancia de la donación habitual y desinteresada.

Las fechas y departamentos donde se desarrollarán las colectas durante febrero son los siguientes:

Sábado 07/02:

Horario de colecta: 8 – 12 Horas

Lugar: Iglesia Universal del Reino de Dios. Domicilio: Av. Rioja Sur 346, San Juan. Departamento Capital

Martes 10/02: Horario de colecta: 8:30 – 12 Horas

Lugar: Hospital San Roque. Departamento Jáchal

Domicilio: RN 150, Jáchal

Jueves 12/02 Horario de colecta: 8:30 – 12 Horas

Lugar: Hospital Dr. Tomas Perón. Departamento Iglesia. Rodeo

Domicilio: Calle Santo Domingo Acceso principal a Rodeo

