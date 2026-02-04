El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), dio a conocer el cronograma de colectas de sangre que se llevarán adelante durante el mes de febrero en distintos puntos de la provincia. La iniciativa tiene como finalidad sostener en niveles óptimos el stock del banco de sangre y asegurar la respuesta ante emergencias, intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos que requieren transfusiones.
Cronograma de colectas de sangre en febrero para fortalecer el stock
Las campañas de colecta de sangre impulsadas por el Ministerio de Salud buscan garantizar la disponibilidad y hemoderivados para quienes lo necesiten.