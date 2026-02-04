Cronograma de colectas de sangre en febrero para fortalecer el stock

Desde la cartera sanitaria se invita a la comunidad a participar de estas jornadas solidarias acercándose a los lugares programados para realizar la donación. Recordaron que donar sangre es un acto voluntario, seguro y fundamental para salvar vidas y depende exclusivamente de la colaboración de personas donantes.

Las autoridades destacaron que cada colecta es clave para mantener el abastecimiento regular de componentes sanguíneos en hospitales de la provincia. En este sentido, remarcaron la importancia de la donación habitual y desinteresada.