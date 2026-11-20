El tramo E se extiende desde La Majadita hasta La Brea, atravesando un sector de alta montaña que alcanza los 4.410 metros sobre el nivel del mar. Comprende la construcción de 20 kilómetros de camino con un ancho de servidumbre de 70 metros. Los trabajos contemplan actividades de limpieza y preparación del terreno, excavación, corte y relleno, conformación de subrasante y capa portante, instalación de alcantarillas, construcción de muelles y obras de señalización.

Por su parte, el tramo F conecta el campamento de La Brea con el Campamento Vicuña y comprende la construcción de otros 30 kilómetros de camino de acceso. Debido a las características geográficas del sector, esta etapa presenta mayores desafíos constructivos e incorpora obras especiales como encauzamiento de cauces, estabilización de taludes y trabajos en roca mediante perforación y voladura. Asimismo, contempla la construcción de rampas de frenado, zanjas impermeabilizadas, alcantarillas, gaviones, muros de terraplén armados, defensas tipo respaldo, instalación de mallas estabilizadoras y señalización vial.

Las obras correspondientes a los tramos E y F habían iniciado en 2025 y fueron discontinuadas en abril de 2026 con motivo del operativo invernal en la cordillera. Con esta nueva adjudicación, Vicuña retoma la ejecución de un segmento clave del corredor, que permitirá fortalecer la conectividad y acompañar los requerimientos logísticos de las futuras etapas del proyecto.