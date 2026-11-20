Silvina, hermana del Pity, recibió el veredicto con un gesto de alivio. Tras el fallo se abrazó al grupo de amigos que la acompañó. En sintonía, en la puerta del tribunal el abogado Javier Baños dijo: “Estamos muy conformes con la decisión. Que sea una condena que Cristian pueda cumplir con arresto domiciliario es un escenario muy bueno”.

A continuación, él y Sebastián Queijeiro celebraron junto a un artista callejero que, con una guitarra y una armónica, cantaba las estrofas de Nunca quise, hits de Intoxicados, una de las banda de Pity Álvarez.

Curiosamente, del lado de la querella también se mostraron conformes. “Es correcto lo que hizo el tribunal. Es impecable”, declaró Fernando Burlando, al tiempo que remarcó que la posibilidad de que Cristian “Pity” Álvarez pueda salir a trabajar le permitirá reunir el dinero para ayudar a Micaela, la hija adolescente de la víctima.

Las últimas palabras de Pity

“Quiero decir que me pareció un poco excesivo los alegatos que manifestó el fiscal [por Sandro Abraldes]. Yo fui a sentarme ahí a hacer una declaración amplia, hice una explicación de lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Nada más. Me pareció excesivo eso y dejo en manos de la justicia los alegatos del excelentísimo tribunal”, había sostenido el músico al hablar ante el tribunal, pocas horas antes de conocerse el fallo.

Como nunca antes en todo el juicio, la sala de audiencias estuvo colmada. Por primera vez estuvo Micaela, la hija de la víctima.

Además de los jueces, el fiscal Abraldes y los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, y los de la querella, Fabián Arméndola y Fernando Burlando, en la sala de audiencias estuvieron presentes Marita, hermana de la víctima; Verónica Román, que en 2018 era pareja de Díaz, y Jacqueline Guzzardi, quien lo consideraba su papá, y también familiares y amigos del cantante, entre los que se destacaron su hermana Silvina y el padre César, conocido como el cura rockero.

La parte dispositiva de la sentencia fue leída por el juez Goerner, que estuvo a cargo de la presidencia del tribunal, poco instantes antes de las 14.

En el comienzo de la jornada, la querella desestimó el planteo de nulidad del juicio que realizó la semana pasada la defensa, como así también el planteo de absolución del acusado.