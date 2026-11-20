La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol ya se vive en Pocito. Desde las primeras horas de actividad, los visitantes comenzaron a recorrer el predio del Bicentenario, pasear por la feria temática, visitar los stands y disfrutar de las propuestas gastronómicas mientras se preparan para los espectáculos de este viernes.
La FNS 2026 está en marcha y el público ya recorre la feria y sus atractivos
El público ya recorre la feria temática, disfruta de la gastronomía y espera los espectáculos. Mientras se registran largas filas de vehículos para llegar al predio, el acceso peatonal avanza con rapidez.