El movimiento también se siente en los alrededores. Una larga fila de vehículos se formó en los accesos al complejo, con automovilistas que buscan llegar al estacionamiento. En cambio, el ingreso peatonal mostró un ritmo más ágil, con filas que avanzaban rápidamente y permitían que el público entrara sin mayores demoras.

Una vez adentro, la feria ofrece distintas alternativas para pasar la noche. Los visitantes pueden recorrer el Paseo Federal, conocer las propuestas de los departamentos, visitar los espacios de emprendedores y artesanos y acercarse a los sectores de deporte, juegos infantiles y gastronomía.