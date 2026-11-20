La danza estará representada por El Suyay, Sembrando Ilusiones, Recuerdo Pasional, Santiago Ayala, Agitando el Nido, Proyecto Tango y Ballet Santa Lucía.

El sábado 21, la grilla musical incluirá a Julián Díaz, Mateo Pintor, Milena Villavicencio, Tango y Folklore del Nuevo Siglo, Dúo Más, Seba Garay y CAiLE. La programación continuará con El Siete Cincuenta, La Quimera SJ, Grupo Fábula, Lechu García, Materia Prima, Ta Copao y La Costa.

En cuanto a la danza, participarán Sentimiento de Danza, Instituto Kala, Inclusión en Acción, Instituto Granada, El Cuyum, Ikaika y Danzarte Instituto.

El domingo 22, la última jornada musical contará con La Mariu, Carlota, Los Hermanos Montaña, Mariana Narváez, Solange Pinto, Bajosol, Jaime Muñoz y Tres para Cuyo. También subirán al escenario Giselle Aldeco, Los Illanes, los Triunfadores de "Iracundos por Siempre", Trío Los Barros, A Todo Trapo, Ta Feroz y Holaa.

El cierre de las propuestas de danza estará a cargo de Martín Fierro, Pie de Palo, Afro Cuyum, Huellas Gauchas, Compañía Vola, Vortex y Vanguardia Ballet.Música urbana, electrónica y nuevas expresiones artísticas.

Escenario Alternativo, tres noches de distintos géneros

Otro de los escenarios tendrá una programación especialmente dedicada a músicos y bandas locales, con una variedad de estilos que incluirá rock, jazz, pop y distintas vertientes de la música contemporánea.

El viernes 20 se presentarán Pablo Maldonado Cantautor, Mely Desgens, Echega, Tesla Jazz, Reinas del Caos y Tito Oliva Jazz Quinteto. También formarán parte de la jornada Luke Glitch, Martina Flores, Fabricio Montilla Full Band, Raza Mundana, Aldo Zaragoza, Esha y Huaykil.

El sábado 21 la propuesta reunirá a Para Fernalia, Pauli Figueroa, The Vintage Rock, Cuadros Colgados,Vibranova, C. Buquino, Ex Dealer y Enpacto. La grilla se completará con Groovy Cats, FONDO, Welcome, La Vip de Nápoles y Sawabona.

Para el domingo 22 están previstas las presentaciones de Lipp Suchen, Magaláctica, Genética 3, Via 66 Rock, Juana Sonora, Escarlata, Monofloro y Efe4. También subirán al escenario Guadalupe de la Fuente, Nacho & los Cheddar, Vandalis, Nuevo Poder y TIMO.

La música urbana se apoderará de la FNS

La programación también incluirá un espacio dedicado a las nuevas tendencias culturales, con propuestas vinculadas al rap, pop, música urbana, electrónica, danza urbana, acrobacia circense, arte urbano y cultura drag.

El viernes 20 participarán RAAP, Anita Pau, Ekiss, Filo al Sol, Pi.Tuca, Japoneses de Bolsillo, Marzio Full Band, Zyxela MC y Gringos Turistas. La jornada sumará a Experiencia Urbana, Batalla de Tags, y DJ Whada.

El sábado 21 será el turno de Nachito Jota, Reil G., A La Deriva, Sangre Noble, Bhae, Shica Kumbia Nena, DJ Lazydyke, Indestructibles 2.0, Solana Full Band, Morgan Hombre Libre y 4 Funktasticxs.

También participarán Catfonk & The Fonky Lovers y DJ Mae Problema, con propuestas que ampliarán la diversidad de disciplinas y estilos.

El domingo 22, la programación incluirá a Dubös, Folkothers, El Norte del Sur, Higinio Set Live, Batalla de Tags, Movimiento Tren, DJ Javigon y Marun Brothers. Además, estarán KBsonia, Postcasete, Fantasía Drga, DJ Paula Portillo, que tendrá distintas intervenciones durante la jornada.